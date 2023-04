Jo Lernout wordt 75… en werkt aan taalapp: “Rijk zal ik er nooit meer van worden”

Op donderdag 27 april viert Jo Lernout zijn 75ste verjaardag. Terwijl de meeste van zijn leeftijdsgenoten volop genieten van hun pensioen, steekt de voormalige L&H-topman al zijn tijd in de ontwikkeling van de app TalkieDokie, die potentieel 500 miljoen kinderen beter Engels moet leren. “Een van de doelstellingen is om een target te worden van een grote speler als Duolingo of om gewoon verder door te groeien als we meer groeikapitaal kunnen aantrekken”, zegt Jo Lernout.

Jo Lernout zag in de jaren negentig samen met Pol Hauspie het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie groeien tot een miljardenbusiness en daarna instorten als een kaartenhuisje. In de zomer van 2021 keerde hij terug van de Filipijnen met zijn Filipijnse vrouw Annie en dochter Stephanie om zich te nestelen in Elverdinge. Daar viert hij donderdag zijn 75ste verjaardag.

Is 75 worden een mijlpaal?

“Het heeft toch een zekere symbolische waarde. Het midden tussen 70 – een leeftijd waarop veel mensen zich nog jong voelen – en 80, waarbij je echt wel een ouderling bent. 75 is een leeftijd waarvan de meesten zeggen dat het tijd is om te stoppen met werken. Maar ik voel me totaal niet zo. Op dat moment vraag je je ook: voel ik me jonger of ouder dan 75?”

“Zodra mijn aandelen meer waard worden, zal het geld dienen om mijn schulden te betalen”

“Ik mag mezelf gelukkig prijzen. Behalve een klein beetje diabetes ben ik in een perfecte gezondheid: geen hoge cholesterol, geen hoge bloeddruk, geen hartproblemen… Toen ik twee jaar geleden terugkeerde naar België, kreeg ik een nieuwe heup. Daar voel ik nu niets meer van. Niet dat ik veel aan sport doe, want ik zit de hele dag achter mijn computer.”

Waar ben je mee bezig?

“Met TalkieDokie, een online app om Engels te leren als tweede taal voor kindjes. Meer dan 500 miljoen kinderen, vooral in Azië, hebben Engels als tweede taal op school. Die klassen zitten echter overvol. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien toen ik in de Filipijnen woonde. Eén leerkracht voor vijftig leerlingen kan nooit iedereen goed opvolgen, bijvoorbeeld qua uitspraak. Met onze app kunnen ze de leerstof al spelend bijwerken. De app is volledig gratis. We hopen dat het een succes wordt, ondanks het feit dat er andere bestaan zoals Duolingo en Babbel.”

Waarin onderscheidt TalkieDokie zich van dan die andere vertaalapps?

“Duolingo is een grote concurrent, een groot bedrijf met een beurswaarde van 5 miljard dollar. Wij moeten daartegen opboksen, maar we gaan ons differentiëren omdat het meer een game is en geen saaie lessen. Alle ontwikkelingen gebeuren in de Filipijnen. We zijn de app nu aan het testen in klassen om te kijken of er een verschil is tussen de kinderen die het wel gebruiken en de kinderen die het niet gebruiken.”

Vorig jaar zocht je nog investeerders. Die heb je dan gevonden?

“Zelf kan ik geen geld inbrengen. Ik heb niks en bovendien zit ik nog met torenhoge schulden en boeteclaims. Vrienden van mij hebben geïnvesteerd. In totaal gaat het om een bedrag van 250.000 euro. Nu is het tijd om meer kapitaal op te halen en dat is een lastige zoektocht.”

Waarom?

“Het zit nog in een vroeg stadium, we kunnen nog niet zeggen dat er in de Filipijnen of elders al miljoenen spelers zijn. Voor investeerders is het nog steeds een act of faith. Ze moeten heel lang geloof hebben dat het zal lukken. Dan zijn er ook veel mensen die mij als een fraudeur beschouwen. Zelfs al wordt alles met een extern management en open boeken georganiseerd, er zullen altijd mensen zijn waarbij mijn persoon weerstand oproept, vooral in Vlaanderen. Anderen denken dan weer dat de winst aangeslagen zal worden, omdat ik zoveel schulden heb. Zeker in Vlaanderen is het moeilijk om mensen te overtuigen. Dat is de reden waarom ik verre van zeker ben dat het lukt. Dat is vervelend en ik lig daar wakker van. Gelukkig kan ik ook nog rekenen op de sympathie van duizenden Vlamingen die wél inzien dat ik op vlak van taaltechnologie toch een zekere kennis en waarde heb en dat ook in het verleden al bewezen heb.”

Jo Lernout wil met de app TalkieDokie kinderen beter Engels laten leren. (foto TOGH) © TOM GHEERAERT

Hoe wil je winst maken?

“De app is gratis, dus in eerste instantie met advertising en sponsoring. Later gaan we in onze fluffy mascottes een chip steken, zodat de kinderen daartegen kunnen praten in plaats van via de smartphone. Nog later komen er van die goedkope smartglasses met augmented reality. Omzet zullen we dan wel halen uit de verkoop van die pakketjes. Dat is een beetje het businessplan.”

“Ik mag mezelf gelukkig prijzen. Behalve een beetje diabetes ben ik in een perfecte gezondheid”

“Over vijf jaar willen we miljoenen gebruikers hebben. Als we dan ook het augmented reality package hebben, dan zijn we in de ogen van een Duolingo of anderen een mogelijk target om opgekocht te worden. Of we halen bijkomend groeikapitaal aan en groeien zelf nog verder. Dat is een doelstelling, want in het merendeel van de gevallen krijg je dan een meervoud van het geld dat ingezet geweest is en dan zijn de aandeelhouders tevreden.”

Kun je hier nog rijk van worden?

“Als mijn aandelen meer waard worden, zijn er afspraken met de overheid dat dit zal dienen om mijn schulden te betalen. Ik krijg zelf geen loon en het kan ook niet naar mijn vrouw en kinderen gaan. Zij kunnen er dus ook niet rijk van worden. Ik leef van mijn pensioen en mijn vrouw werkt mee in de onderhoudsploeg in De Lissewal, de feestzaal aan de overkant van de straat. Zelf stuur ik alles aan vanuit mijn appartementje, twaalf uur per dag. Ook op zaterdag en zondag.”

Waarom doe je dit nog allemaal?

“Weer bezig kunnen zijn met zaken waarvoor ik een passie heb: kunstmatige intelligentie, spraaktechnologie… Dat houdt mij jong. Ik hoop dat ik daardoor mijn brein wat langer intact kan houden. Maar het moet wel opbrengen voor de aandeelhouders.”

Je bent grootvader, maar ook vader van een tienjarige dochter. Hoe is dat als 75-jarige?

“Ook dat houdt mij jong. Stephanie wordt in juni 11. Behalve een reis naar de Dominicaanse Republiek nadat ze een wedstrijd voor kindmodellen won, gaan we eigenlijk nooit ergens naartoe. Ze gamet elke dag, heel vaak Roblox. Als we ergens naartoe gaan, wordt ze al onrustig omdat ze niet kan gamen. Maar ze praat er wel met mij over. Ze werkt ook mee aan denkpistes voor TalkieDokie. Hoe kunnen we het boeiend houden? Welk soort games moeten er komen voor oudere kinderen? Zij is een soort productdesigner.”

Is er iets speciaal gepland voor je verjaardag?

“Ik denk niet dat er veel zal gebeuren. Misschien zullen we wat vrienden uitnodigen. Er zijn nogal wat koppels in de omgeving waarvan de man getrouwd is met een Filipijnse. Die zullen misschien een glas komen drinken.”