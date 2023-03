Jessy van ‘t Gazetje in Beveren staat elke dag in alle vroegte klaar voor haar klanten: “Ik merk snel wanneer iemand even wil praten”

Jessica ‘Jessy’ Alderweireld interviewen vraagt tijd. Zelfs op de minst drukke ogenblikken van de dag is het in Jessy’s Gazetje in Beveren een komen en gaan van klanten. Jessy begroet iedereen met de glimlach en heeft voor iedereen een babbeltje klaar. Ook voor ons.

Jessica of Jessy? En ben je eigenlijk familie van ex-Rode Duivel Toby?

Jessy Alderweireld: “Officieel is het Jessica, maar iedereen zegt Jessy. En neen, ik ben geen familie van voetballer Toby Alderweireld. Dat hebben mij echt al heel veel mensen gevraagd.”

Was het een meisjesdroom om een krantenwinkel uit te baten?

“Neen, ik heb daar nooit over nagedacht. Het enige dat ik wist als kind was dat ik heel hard wilde werken om te slagen in het leven.”

Hard werken doe je zeker, want in Jessy’s Gazetje heb je wel een heel uitgebreid aanbod van producten?

“Ik verkoop uiteraard kranten en magazines, maar ook kaftpapier, zonnebrillen, rookproducten, chips, drankjes en wenskaarten. Maar in Jessy’s Gazetje is er ook een B-Postpunt, is er een pizza-automaat, een nieuwkuisdepot, een verkooppunt van Bingoal, een Delifresh-afhaal, vijf pakjesdiensten met naast B-Post ook Post NL, Mondial Relay, DHL en DPD. En natuurlijk mogen we het Lottopunt niet vergeten met alle diensten van de Nationale Loterij.”

Vooral dat laatste is ongelooflijk arbeidsintensief?

“Momenteel spelen we hier met zeven Lottopotten tegelijk en om die allemaal goed bij te houden moet er heel secuur te werk worden gegaan. Gelukkig ben ik een ongelooflijke perfectionist, want in deze zaken wil je absoluut geen fouten maken. Ik controleer alles heel goed en mail de resultaten ook door naar de klanten die deelnemen. Dat doe ik op zaterdag en zondag wanneer de winkel gesloten is. Dan krijg ik inderdaad soms een reactie van ‘Jessy, wat ben je aan het doen! Het is zondagnamiddag drie uur!’ Maar ik doe dat graag.”

Je hebt ook een actieve Facebook-pagina?

“Ja, natuurlijk. En ik deel daar graag de teasers van De Weekbode op iedere vrijdagmorgen. Maar soms ben ik een beetje later omdat De Weekbode maar om zes uur ’s morgens wordt verstuurd. Dan sta ik al mijn eerste klanten te bedienen en heb ik geen tijd om zaken op Facebook te delen. Daarom een warme oproep aan De Weekbode om dit al om vijf uur ’s morgens te doen in plaats van om zes uur (lacht).”

Hoe ziet een doorsneedag er voor jou eigenlijk uit?

“Ik sta iedere dag op om vier uur. Om kwart voor vijf sta ik in de winkel en controleer ik de rekeningen en betalingen van onze Lottospelers en zorg ik dat ik zeker klaar sta tegen kwart voor zes wanneer kranten en magazines worden geleverd. Dat vind ik ook al aan de late kant, want ik heb toch wel wat klanten die vroeg beginnen te werken en ten laatste om zes uur hun krant willen. Om zes uur opent de winkel tot half een. Dan pauzeer ik tot half twee en dan is Jessy’s Gazetje weer open tot zeven uur. Wanneer ik heb afgesloten, is het tijd om de stock en de frigo’s aan te vullen, retourzendingen te controleren en te dweilen en te poetsen zodat de winkel proper is voor de volgende morgen. Ja, er is zeker nog een uur werk na sluitingstijd.”

Maar zaterdagnamiddag en zondag is de winkel gesloten?

“Ja, maar dan is het tijd om alle Lottolijsten bij te houden en te controleren én om een mailtje naar mijn deelnemende klanten te sturen met de gewonnen nummers.”

Waar haal jij die drive?

“Dat heb ik altijd gehad. Ook toen ik in het Parkhotel werkte, was veel stilzitten niet voor mij. Ik deed het ontbijt, diende op in het restaurant bij de lunch en werkte ’s avonds ook in de bar. Maar toen was dat misschien een beetje overdreven (lacht).”

“Jessy, wat ben je aan het doen, het is zondagmiddag drie uur!”

“Ik heb dan een tijdje in een fabriek van badkuipen gewerkt en ook bij Poco Loco ‘in de chips’. Tot ik in 2006, op aanraden van mijn partner Jurgen, begon met mijn eigen Jessy’s Gazetje.”

Maar dat was niet meteen op deze locatie?

“Neen, dat was hiernaast in het huis van Jurgens mama waar we een kleine winkel konden inrichten. We konden dan de grond naast haar huis kopen en bouwden er een woning met onze winkel. In 2009 opende het nieuwe Jessy’s Gazetje de deuren.”

Je bent ook een heel sociaal persoon?

“Ja, ik vind het heel belangrijk om mijn klanten te kennen, om een praatje met hen te maken of net niet. Ik merk snel wanneer iemand behoefte heeft om even te babbelen of liever zwijgt.”

Heb je eigenlijk nog vrije tijd?

“Niet zo veel, maar ik neem wel vakantie in de paasvakantie en drie weken in de zomervakantie. Dan trekken we met de caravan naar de Ardennen.”

Droom je van verre reizen?

“Neen, verre reizen zijn niets voor mij, want ik durf niet op een boot of in een vliegtuig. En in de wagen ben ik ook niet echt op mijn gemak. De Ardennen zijn ver genoeg voor mij (lacht).”