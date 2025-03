Jean-Pierre stopt na de Batjes met Het Grijs Peerd in Roeselare: “Daarna jonge collega’s bijstaan”

Niet alleen in de Roeselaarse Ooststraat zijn er lege handelspanden te zien. In juli komt in de Noordstraat een winkelpand vrij waar nu herenmode Het Grijs Peerd is gevestigd. Maar eigenaar en zaakvoerder Jean-Pierre Staelen wordt lid van de Zilveren Brigade.

Jean-Pierre Staelen is al meer dan 40 jaar een vertrouwd gezicht in het Roeselaarse winkelbeeld. “Ik ben er bijna 70, vergeet dat niet”, lacht Jean-Pierre. “Maar ik voel me nog goed, ben nog goed en ben van plan om dat nog lang te blijven.”

“Ik heb een winkel gehad op drie verschillende plaatsen in Roeselare. Eerst was dat van 1985 tot 1995 herenzaak Heroes in de Vlamingstraat, van 1995 tot 2006 zat ik met mijn zaak Het Grijs Peerd op de hoek van het De Coninckplein en tenslotte ben ik verhuisd naar de Noordstraat. En dit is mijn laatste stek waar ik mijn herenkledij verkoop.”

“Eigenlijk was het mijn grote droom om modefotograaf te worden”, begint Jean-Pierre. “Mode interesseerde me al heel vroeg. In plaats van modefotografie begon ik met een winkel voor herenkledij. Ik focuste op ‘the British look’ en wilde het stijve, stramme patroon doorbreken van blauwe maatpakken en rode dassen. Ik pakte uit met Armani jeans, een merk dat kwam piepen met een nieuwe vrijetijdsbroek. Ook de kleding- en accessoirelijn van Paul Smith kon men in Heroes krijgen. Het was de BCBG-stijl die we aanboden en dat sloeg aan. We hadden een gat in de modemarkt gevonden. Het was een stijl die nog niet werd verkocht in Roeselare. Wij hadden het geluk dat we de eersten waren.”

Leuke collecties

“Als je kleding verkoopt, moet je altijd een ‘eyecatcher’ of een ‘unique selling product’ hebben. Zonder dat loop je verloren in de woestijn van het immense aanbod. Zo’n eyecatcher kan bijvoorbeeld een toffe, gewilde jeanscollectie zijn zoals Armani Jeans maar dat kunnen evengoed de leuke collecties van Stone Island, Paul Smith of Ami Paris zijn.”

“Daarnaast heb ik altijd werk gemaakt van mooie etalages en zorgde ik in de winkel al voor beleving lang voor er van dit modewoord sprake was. Ik ben nooit verkoper-verkoper geweest. Ik verkocht iets omdat het mooi, elegant stond bij de klant. De klant is altijd het verlengstuk van mijn winkel geweest.”

“Tegen halfweg juli wil ik dit hoofdstuk afgesloten hebben. Zo zullen het inderdaad mijn laatste Batjes zijn. Maar echt afscheid nemen, zal ik niet volledig doen. Ik word lid van de Zilveren Brigade. Een mondvol, maar dit is een initiatief vanuit de stad om ervaren retailers te betrekken in het shoppingverhaal: tips and tricks, goede raad aan jongere en beginnen collega’s op gezette tijdstippen, ja, daar wil ik zeker bij helpen. Hoe de uitwerking zal zijn, weet ik nog niet want het concept is nog maar enkele weken gelanceerd.”

“Maar retailers kunnen alle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen. Het is ongelooflijk hoe de commerce is veranderd in vergelijking met de jaren 80. Ik heb vroeger nog een lans gebroken om samenwerkingsverbanden op het getouw te zetten met collega-handelaars en misschien moeten we dat idee opnieuw bekijken.”