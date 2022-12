Jean-Pierre maakt statement met omgevallen kerstboom in etalage: “Er schuilt heel veel symboliek in”

De kerstetalage van boetiek Het Grijs Peerd in de Noordstraat springt in het oog. Centraal ligt een omgevallen kerstboom met gebroken kerstballen. Maar dat is geen ongeval. “Het is symbolisch, want voor veel mensen wordt dit geen kerst als anders”, zegt zaakvoerder Jean-Pierre Staelen.

Jean-Pierre Staelen, die al sinds 1985 herenboetiek Het Grijs Peerd runt, probeert elk jaar een bijzondere kerstetalage te creëren. Dit jaar is die extra opvallend. Geen fiere kerstboom, maar een omgevallen boom omringd door scherven domineert de etalage. En dat wordt opgemerkt, want op sociale media werden beelden van de etalage al uitgebreid besproken.

Doordenkertje

“Dit jaar hebben we gekozen voor een doordenkertje. Achter deze etalage schuilt heel veel symboliek.” Jean-Pierre doelt op de wereld waarin we momenteel leven met de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. “Voor sommige mensen wordt het dit jaar geen normale kerst. Sommige gezinnen beschikken plots niets over de centen om een boom te plaatsen, anderen moeten vrezen dat hun kerstboom neergeschoten wordt. Ik heb er even aan gedacht om ook puin rond de kerstboom te leggen, maar dat zou misschien een stap te ver geweest zijn.”

Jean-Pierre kreeg inmiddels al lovende commentaren op sociale media en ook passanten blijven toch vaker dan anders voor de winkel staan om naar de gevallen kerstboom te kijken. “De etalage trekt heel veel aandacht. Je ziet de mensen denken: ‘Wat is er hier gebeurd?’ Sommigen komen zelfs speciaal de winkel binnen om me te vertellen dat de kerstboom is omgevallen.”