Jasper’s Sauzen hoopt op internationale doorbraak: “Caloriearm en toch een volle smaak”

Bruggeling Jasper Caerels is in Torhout opgegroeid. Toen hij met zwaar overgewicht kampte, besloot hij veel te sporten, op zijn voeding te letten en zo drastisch te vermageren. De bestaande caloriearme sauzen vielen hem echter serieus tegen qua smaak, dus besloot hij vier jaar geleden om er zelf te ontwikkelen. Sinds 15 september zijn ze op de markt: Jasper’s Sauzen.

Jasper (37) runt zijn sauzenbedrijfje met vennoot Guillaume Gauquie (34) uit Sint-Baafs-Vijve. Beiden doen dat in bijberoep. Jasper werkt in de vastgoedontwikkeling van de familie Joris Ide en Guillaume is zelfstandig verdeler van waterverzachters.

Gestart met de smaak

Jasper’s Sauzen bestaat enkel uit caloriearme sauzen. Er zijn zes variëteiten: mayonaise, ketchup, curryketchup, samoerai, cocktail en andalouse. “Het grote verschil met de light- en caloriearme sauzen van de andere merken is dat die van ons vol van smaak zijn”, zegt Guillaume niet zonder trots. “We zijn resoluut vertrokken van de smaak en hebben pas dan gezocht naar middelen om de sauzen caloriearm te maken.”

“Dat laatste is ons trouwens prima gelukt. Onze mayonaise bevat maar 22 kcal per 100 gram tegenover 60 kcal bij de lightversie van een bekend merk en 115 kcal bij de klassieke versie. En dit zonder aan smaak in te boeten. En onze ketchup bevat maar 2,9 gram suiker per 100 gram tegenover 22 gram in een klassieke ketchup. De verschillen zijn dus erg groot.”

Vier jaar aan gewerkt

Jasper en Guillaume hebben elkaar acht jaar geleden per toeval ontmoet in een masterclass sales in Zwijnaarde. Sindsdien zijn ze goede vrienden geworden. En nu dus ook businesspartners.

“We willen de Cola Zero van de sauzen worden”

“De ontwikkeling van de sauzen heeft heel wat voeten in de aarde gehad”, zegt Jasper, die in Torhout eerst in de Rijselstraat en daarna in de Vredelaan heeft gewoond. “Er is vier jaar hard aan gewerkt. Half september hebben we ze op de consument losgelaten en de positieve reacties overtreffen onze stoutste verwachtingen. In amper enkele maanden tijd hebben we Jasper’s Sauzen in de markt gezet. We kunnen niet genoeg herhalen dat onze sauzen dan wel caloriearm zijn, maar toch een volle smaak hebben. We willen de Cola Zero van de sauzen worden. Zonder smaakverlies.”

Sien Plyson promoot

“Onze sauzen zijn intussen in 45 verkooppunten verkrijgbaar”, vult Guillaume aan. “De helft daarvan zijn vestigingen van Delhaize, onder meer in Brugge en Torhout. Of we nog willen doorgroeien? Reken maar! We hopen op termijn op een internationale doorbraak. Maar vooraleer we op het buitenland mikken, moeten we nog een stuk steviger staan in eigen land. Vergeet niet dat we pas enkele maanden onze sauzen aan het verkopen zijn.”

Jasper houdt zich vooral bezig met de productontwikkeling en de praktische zaken, Guillaume met de marketing en verkoop.

Sien Plyson (32) uit Torhout is in de promotiecampagne het gezicht van Jasper’s Sauzen. Haar foto prijkt op de reclameborden en ze figureert in filmpjes voor de sociale media. “We zijn haar heel dankbaar”, aldus Guillaume.

Superior Taste Award

Jasper’s Sauzen worden geproduceerd door de voedingsgroep Solina Belgium. “Om de calorieën laag te houden, gebruiken we als bindmiddel xanthaangom en als zoetmaker stevia”, verduidelijkt Jasper. “Al onze sauzen zijn volledig plantaardig en glutenvrij. Op de andalouse na zijn ze ook lactosevrij. En de prijs van onze producten is heel democratisch.”

De mayonaise, de ketchup en de curryketchup kregen een Superior Taste Award op basis van hun geur, smaak en textuur. Dat label werd toegekend door een panel van chef-koks en sommeliers.

“Dat is al meteen een heel mooie erkenning”, glundert Guillaume. “We zijn er natuurlijk blij mee. Jasper en ik doen ons uiterste best om onze sauzenlijn te promoten en als je dan zulke waardevolle bevestiging krijgt, is dat een hart onder de riem. Een opsteker!”