Jana Joly wint met bakkerij Tante Jeanne VistaPrint Pitch Challenge: “Mijn droom ligt binnen handbereik”

Jana Joly (28) bakt met veel liefde een uitgebreid assortiment zoetigheden en via de VistaPrint-wedstrijd won zij met haar filmpje ‘Tante Jeanne zoet veel lekkers’ een heel mooie geldprijs. “Vol ongeloof kreeg ik te horen dat ik de winnaar was. Mijn toekomst ligt binnen handbereik”, weet Jana.

VistaPrint is een ontwerp- en marketingpartner voor kleine ondernemers, ondersteunt bedrijven waar nodig en organiseert jaarlijks de wedstrijd VistaPrint Pitch Challenge. Tante Jeanne nam deel aan die wedstrijd.

“Via de wedstrijd vroeg men aan kleine ondernemers om een korte en overtuigende video te maken waarin ik mij kon voorstellen en wat Tante Jeanne zo uniek maakt”, weet Jana. “Ik maakte een filmpje met veel foto’s en de winnaars werden geselecteerd door een interne jury van VistaPrint. Het ging om negen winnaars en ze lieten mij weten dat ik indruk op hen maakte door mijn creatief aanbod.”

In de toekomst wil ik ook met een eigen koffiehuis starten

Tante Jeanne werd in het jaar 2020 boven de doopvont gehouden. “Ik ben afgestudeerd in de richting Sociaal Werk en momenteel ben ik tewerkgesteld als uitzendconsulente bij Forum Jobs”, vertelt Jana Joly. In het jaar 2017 startte ik de driejarige opleiding Brood en Banket via Syntra West. In 2020 slaagde ik en zo kwam Tante Jeanne tot leven.”

Leuke winkel

“Ik biedt een uitgebreid assortiment met veel lekkers en zoets aan. Dat gaat van diverse taarten, dessertbuffetten, brunch-ontbijt, koekjes, cup cakes en noem maar op. Ik breng de ouderwetse en bekende smaken in mijn desserts en dit met enige vernieuwing. Op die manier blijf ik focussen op het huiselijke en het gezellig samenzijn met een goed stuk taart of dessert.”

“Binnenkort verhuis ik met mijn gezinsleden naar een groter pand om mijn droom te realiseren en daarbij hoort een leuke winkel. Nog iets verder in de toekomst heb ik plannen om een eigen koffiehuis te starten.

Via de VistaPrint Pitch Challenge kreeg ik een geldprijs van 5.000 euro en daarbovenop een geldprijs van 500 euro dat ik kan besteden aan marketingmateriaal. Met deze mooie prijs, kreeg ik alvast een duwtje in de rug om mijn droom waar te maken.” (NS)

Neem alvast een kijkje via www.tante-jeanne.be.