Jan Yperman Ziekenhuis opent nieuwe vleugel voor revalidatie, kinderpsychiatrie en dialyse

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper opende woensdagavond een nieuwe vleugel waar de kinderpsychiatrie, een revalidatieafdeling en de dialyse een splinternieuw onderkomen krijgen, goed voor een investering van 15 miljoen euro.

De nieuwbouw is in de eerste plaats gebouwd om de afdeling kinderpsychiatrie Twoape een eigen stek te geven. “Een goede zorgstrategie draait rond het maken van keuzes die in het belang van de patiënt zijn en rond het opzetten van zorgprogramma’s die beantwoorden aan de noden van patiënten uit de hele regio”, zegt Frederik Chanterie, algemeen directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis. “In een regio waar mentale gezondheid een heikel punt is, biedt Twoape een helpende hand dicht bij huis.”

Klaslokalen

Op de benedenverdieping vind je twee leefgroepen, een keuken, consultatieruimtes, wachtzalen en twee klaslokalen. Ziekenhuisonderwijs Penta Connect faciliteert het onderwijs in Twoape. In de nieuwbouw zijn er daarom twee klassen en werken er een leerkracht basisonderwijs, een leerkracht secundair onderwijs en een vestigingscoach. In totaal is er plaats voor twaalf jongeren of kinderen.

Boven de Twoape-afdeling komen 24 bedden op de SP-dienst en 38 bedden op de dialyseafdeling. “Eén verdieping bouwen voor één afdeling is niet duurzaam. We zochten daarom naar andere afdelingen die ook dringend aan betere huisvesting toe waren”, aldus Rik Persyn, bouwcoördinator en hoofd van de technische dienst. “Eén van de afdelingen die dringend aan betere huisvesting toe was en daarom in aanmerking kwam om te verhuizen naar de nieuwe vleugel is de revalidatieafdeling in Wervik. Daarmee boeken we heel wat efficiëntiewinst. Nu moeten patiënten vaak heen en weer gevoerd worden voor ingrepen, onderzoeken of behandelingen die in Wervik niet beschikbaar zijn.”

Kunstwerk

Op de tweede verdieping van de nieuwbouw komt de dialyseafdeling. De verhuizing is voorzien in november. Aan de nieuwe vleugel is ook extra plaats voorzien voor ambulancediensten, want dialysepatiënten doen vaak een beroep op ziekenvervoer. Opvallend op de gelijkvloerse verdieping is een groot kunstwerk in de inkomhal. Het gaat om een werk van de Izegemse Lisa Spillebeen. Zij haalde haar inspiratie voor dat werk letterlijk bij de kinderen van Twoape, want het kwam tot stand via een participatief traject waarbij de kunstenares in de zomermaanden verschillende kunstworkshops gaf.