Jan Develtere samen met vrouw Greta met pensioen bij elektro Develtere in Roeselare

Op zondag 20 november werden alle werknemers van elektro Develtere uitgenodigd voor het pensioenfeest van Jan Develtere en zijn vrouw Greta.

Toen Jan en Greta afscheid namen van hun functie, was het coronavirus aan zijn opmars bezig zodat een feestje bouwen toen niet kon. Niet getreurd want Jan en Greta waren van het oordeel dat uitstel geen afstel is en regelden een feestje in zaal De Orchidee voor hun voormalige werknemers.

Jan Develtere nam het bedrijf over van zijn vader Etienne Develtere (+) en mama Leona (zie foto). Ze waren gevestigd in de Meensesteenweg 80 in Roeselare. Enkele jaren geleden werd de firma overgenomen door de ATS-groep en is nu gevestigd in de Rumbeeksesteenweg. Jan Develtere was jarenlang actief in het Roeselaarse verenigingsleven.