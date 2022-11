Jan Dekempe is financieel directeur bij Maersk: “In Warschau noemden ze me James Bond”

“Dit jaar zitten we aan 15 miljard dollar omzet, volgend jaar willen we de kaap van de 20 miljard euro overschrijden”, zegt Jan Dekempe, chief financial officer bij het Deens transportbedrijf Maersk. Deze Brugse handelsingenieur is terug in Europa na elf jaar New York.

Sinds augustus 2020 is Jan Dekempe (60) financieel directeur van de divisie ‘logistiek’ bij Maersk in Kopenhagen. “Het bekendste onderdeel van deze transportfirma is rederij Maersk Line, maar onze ambitie is wereldwijd de nummer één te worden in het afleveren van goederen van producent tot klant. Vorig jaar boekte Maersk in de logistiek 600 miljoen dollar winst”, zegt Jan Dekempe.

Hoe belandde deze Bruggeling op het hoofdkwartier van Maersk? Jan Dekempe: “Hard werken zit in de genen. Ik stam uit een gezin dat het niet erg breed had. Papa Werner was loodgieter en begon wasmachines van Miele te verkopen. De zaak is uitgebouwd tot de grootste leverancier van industriële wasmachines. Als Club wasmachines nodig heeft, kloppen ze nu aan bij mijn broer.”

Doorzettingsvermogen

“Typerend voor mijn doorzettingsvermogen is dat ik op mijn zestiende redder wou worden. Ik kon amper zwemmen, maar heb na zes maanden trainen mijn diploma behaald. Voor mijn zeventiende was ik nog nooit op reis geweest. Toen mijn beste vriend met zijn ouders een maand naar de Verenigde Staten trok, mocht ik mee. Daar zijn mijn ogen opengegaan: ik wou niet in Brugge blijven. Naïef was ik niet, want in New York zag ik op straat arme mensen verhongeren.”

Jan Dekempe studeerde voor handelsingenieur aan de KU Leuven en startte in 1986 bij Dow in de verkoop: “Ik moest in de Benelux klanten werven voor de verkoop van de kunststof polystyreen. Omdat ik in Frankfurt een financiële opleiding gevold had, vroeg Dow mij later om voor de financiële afdeling vanuit Warschau een structuur op te zetten voor de Oost-Europese en Aziatische markt. Een groot avontuur! Ze noemden mij James Bond, omdat ik enkel een laptop en een gsm bij me had. In Warschau probeerde Paul Gheysens mij een flat van 60.000 euro te verkopen! Maar ik heb er ook mijn Poolse echtgenote Gosia leren kennen!”

“Nadien moest ik van Oekraïne tot in Kazachstan projecten financieren voor de verkoop van pesticiden om oogsten te beschermen. En in Rusland moest ik de grootste fabriek van petflessen opstarten”, aldus Jan Dekempe. Na zestien jaar bij Dow kreeg hij in 2006 het aanbod van Klaus-Michael Kühne, mede-eigenaar van HSV Hamburg, om het transportbedrijf Kühne+Nagel vanuit Zwitserland mee te helpen groeien.

“Ik vond de logistieke sector niet echt sexy, maar als één van de rijkste Duitsers je vraagt om het werkkapitaal van zijn firma met 10 miljard Zwitserse franken omzet te optimaliseren en je de kans krijgt om aan het meer van Zürich te wonen, moest ik niet lang nadenken. Maar toen Kühne+Nagel mij vijf jaar later naar Moskou stuurde om de Oost-Europese markt te veroveren, vloeiden er thuis traantjes. Mijn echtgenote wou niet in Rusland gaan wonen. Anderhalf jaar vloog ik wekelijks voor drie dagen naar Moskou. Nadien bood de firma mij aan om vanuit Brazilië Zuid-Amerika te bespelen. Gosia zei: als je bij dat bedrijf blijft, ben ik weg.”

“Ik heb toen met mijn vrouw dezelfde Amerikaanse trip gedaan, als op mijn zeventiende met mijn jeugdvriend. En ik ben voor het Duitse transportbedrijf DB Schenker beginnen werken. Ik moest vanuit New York hun activiteiten in de VS en Zuid-Amerika reorganiseren. Dat betekende een service center en een Hub sluiten, voor twintig vliegtuigen de leasing afzeggen en bijna 1700 mensen op straat zetten. Maar we konden elders 3.000 werknemers in dienst nemen. Apple was onze grootste klant, wij herstelden in ons repair center aan de Oostkust alle iPhones en iPads…”

Van 2016 tot 2018 werkte Jan Dekempe voor Helmann WW Logistics, nadien werd hij financieel directeur bij luchtvaartmaatschappij Emirates. “Hoofdkwartier in Dubai, een kantoor in New York met zicht op Central Park. Maar ik kon niet omgaan met de Arabische stijl van werken. Bovendien ging het daar bergaf. In maart 2019 werd ik op straat gezet.”

Voetbal

“Even zag ik zwarte sneeuw: een gezin met drie kinderen in New York zonder inkomen. Maar voetbal heeft ons gered! Elke week coachte ik het team van mijn dochter Jill, die soccer speelde in de American Youth Liga. De vader van een speelster was prof aan de City University of New York en vroeg mij om het vak corporate finance te doceren. Ik heb dat een semester gedaan en vond nadien werk bij koerierbedrijf FedEx. Ik moest wel een studio huren in Memphis. Toen een headhunter mij vertelde dat Maersk in Kopenhagen een CFO zocht, heb ik na overleg met Gosia niet getwijfeld. Mijn vrouw was blij dat we naar Europa terugkeerden. Ik mis het kleurenwiezen met mijn Belgische vrienden in New York, onder wie Bruggeling Stefan Himpe. Gosia vond een administratieve job op de unief van Kopenhagen. Jill ontpopt zich als scorende spits tot de Lewandowski van het Deense vrouwenvoetbal….”