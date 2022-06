Jan Callewaert wordt geëerd met nieuwe ‘Innovation Award’

Jan Callewaert, oprichter en ex-CEO van technologiebedrijf Option met roots in Wielsbeke, krijgt een nieuwe ‘Innovation Award’ met zijn naam. De prijs, die uitgaat van de KU Leuven en het stadsbestuur van Leuven, zal tweejaarlijks worden uitgereikt aan een jonge ondernemer in de technologiewereld. Callewaert overleed begin februari op 65-jarige leeftijd.

In 1986 richtte de toen 30-jarige Callewaert het bedrijf Option op in Leuven. Het bedrijf ontwikkelde hardware en software voor draadloze technologie. In 2005 koos de krant De Tijd Option tot ‘Onderneming van het Jaar’, Trends riep Callewaert uit tot ‘Manager van het Jaar’. Ondertussen is het bedrijf omgedoopt tot Crescent en richt het zich op het ‘internet of things’.

Voetbal

In Leuven was Callewaert ook bekend om zijn voorliefde voor voetbal. Van 2010 tot 2014 was hij voorzitter van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven. In 2005 kocht Callewaert het beroemde pand op de Grote Markt, waar nu het exclusieve hotel The Fourth gevestigd is.

Op 7 juni zou Callewaert 66 jaar geworden zijn. Vier organisaties, waaronder de Leuvense universiteit en het stadsbestuur, stellen daarom vandaag de nieuwe innovatieprijs voor. Op een symposium dit najaar zullen alle details en modaliteiten over de prijs bekendgemaakt worden. De eerste uitreiking volgt wellicht volgend jaar.