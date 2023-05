Jaarrekeningen van Avelgemse kerkbesturen kleuren bloedrood

Op de laatste gemeenteraad werden de jaarrekeningen van de Avelgemse kerkbesturen van het jaar 2022 voorgelegd voor advies. Zoals bij de meeste andere gemeentes is er sprake van grote verliezen.

De Sint-Martinuskerk van Avelgem kent het grootste verlies. Er ging bijna 100.000 euro verloren het laatste jaar. Daarna komt de Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Eligiuskerk van Waarmaarde. Het verlies telt daar net geen 20.000 euro. De Sint-Pieterskerk van Outrijve komt een grote 10.000 te kort. De grootste uitgaven zijn renovatiekosten. Het is niet goedkoop om gebouwen van die grootte te onderhouden. De populariteit van de kerk gaat er ook zeker niet op vooruit; nog maar drie van de vijf kerken in Avelgem zijn in gebruik.

Het was bovendien een zeer duur jaar door de hoge energiekosten. De Sint-Martinuskerk heeft hierop wel geanticipeerd. “Om de energiekost onder controle te houden, besliste het kerkbestuur om voor de dagelijkse misvieringen niet meer de volledige kerk te verwarmen. Als alternatief werd er een winterkapel ingericht”, licht schepen van Financiën, Burgerzaken, Lokale economie en Onderwijs Caroline Valck (gbA-Gemeentebelangen) toe. (JDB/foto Benoit Brummer)