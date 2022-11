Jaarbeurs in Roeselare mocht meer dan 70.000 bezoekers verwelkomen

De reacties op de voorbije Roeselaarse Jaarbeurs waren zowel bij de standhouders, het talrijk aanwezige publiek als de organisatoren overwegend positief. “Qua opkomst mogen we het bijna vergelijken met het pré-coronatijdperk”, klonk het bij voorzitter Stijn Couvreur.

Door de crisis waren de standhouders iets minder geïnteresseerd dan anders en had de organisatie van de nood een deugd gemaakt om enkele nieuwigheden te introduceren. Deze 69ste editie werd slechts vier vijfden van de traditionele 10.000 m² ingenomen, wat de beurs onmiddellijk een totaal andere look gaf. “Naar verkoop en publiek toe, mogen we spreken van een meer dan geslaagde beurs”, aldus Stijn Couvreur.

Nieuw concept

“Natuurlijk zijn er altijd standhouders die hun vooropgestelde doelen niet hebben gehaald maar de meesten verkochten meer dan verwacht. De laatste zaterdag was er iets minder volk. Voor de rest konden we elke dag rekenen op de grote massa en een meer dan gezellige drukte. Dit jaar haalden we zeker onze traditionele 70.000 bezoekers. Ook ons nieuwe concept met de nadruk op beleving werd door de aanwezigen en trouwe standhouders heel erg gesmaakt. Bij het buitengaan, kwamen mensen mij soms proficiat wensen met het geslaagde initiatief. Daar kan je als organisatie alleen meer blij om zijn”, lacht Stijn.

“Muzikale duizendpoot Johnny Clarysse verleidde met zijn gekende ambiancenummers zelfs heel wat liefhebbers tot een stapje op de dansvloer. Dat hadden we in jaren niet meer meegemaakt. Natuurlijk zetten we voor onze 70ste editie terug alle zeilen bij om de volledige oppervlakte van de hallen in te palmen. De nieuwigheden waren een voltreffer en zullen blijven zeker behouden blijven”, aldus een tevreden voorzitter.