IzyCoffee haalt liefst 500.000 euro op in minder dan 48 uur: “Volledig klaar om negen nieuwe vestigingen te openen”

IzyCoffee laat opnieuw van zich horen. De grootste Vlaamse koffiebarketen haalde via het crowdlendingplatform Winwinner liefst 500.000 euro op. Een bedrag dat het zal gebruiken om negen nieuwe vestigingen te openen.

Vandaag kunnen koffieliefhebbers al op dertien locaties in Vlaanderen en Brussel terecht voor een heerlijke Mexican Coffee, Mr. Caramel Peanut of Cuberdon Ice Coffee. Izycoffee ging in 2018 in Izegem van start, toen bezieler Bart Buyse vanuit een eenvoudige koffietruck onder de Centrale Brug van de Pekkerstad zijn eerste koffies aan de man bracht.

Sindsdien heeft de zaak een hoge vlucht genomen en nu volgt de grootste uitbreiding ooit en moet het totale aantal vestigingen naar 22 doorgroeien. “We mikken op negen nieuwe shops”, zegt Bart Buyse. “Brugge, Aalst, Sint-Niklaas, Turnhout en Hasselt zijn de whitespots op onze Vlaamse radar. Die willen we zo snel mogelijk invullen. Daarnaast plannen we ook extra vestigingen in Antwerpen, Gent en Brussel, waarmee we onze aanwezigheid op de zogenaamde triple A-locaties in grootsteden nog verder versterken. En volgend jaar willen we de grens oversteken en internationaal gaan.”

Tomorrowland-toestanden

De crowdlendingcampagne ging ‘s ochtends om 7 uur online. “We zagen aan het aantal bezoekers op onze website dat veel potentiële investeerders klaar zaten om de start van deze campagne niet te missen”, pikt Winwinner-ceo Matthias Browaeys in. “In één uur tijd werd er al voor 308.000 euro ingetekend voor een obligatie met een rendement van acht procent. Echte Tomorrowland-toestanden.”

Sinds de start, intussen vijf jaar geleden, bouwde Izycoffee een indrukwekkende fanbase op. “Zij kregen al de kans om mee in te stappen tijdens twee eerdere financieringsrondes. Nu sprongen meer dan 150 particuliere investeerders razendsnel op het project. De campagne was in minder dan 48 uur volledig volgeboekt.”

Al één miljoen euro opgehaald

“We werden bedolven onder aanvragen van onze trouwe klanten”, aldus een trotse Bart Buyse. “Onze investeerders krijgen allemaal een IzyCoffee Ambassador-kaart, waarmee we hen een pak voordelen in onze shops geven. We moesten inmiddels tientallen klanten teleurstellen dat er voor hen geen plek meer was omdat het maximale doelbedrag bereikt werd.”

Winwinner werkte voor de derde keer samen met Bart Buyse en Izycoffee. “De wisselwerking tussen vaste Winwinner-investeerders en de eigen ambassadors van IzyCoffee ging opnieuw hard: in totaal noteren we nu al meer dan 300 investeerders tijdens de drie IzyCoffee financieringsrondes, samen goed voor één miljoen via crowdfunding”, besluit Matthias Browaeys.