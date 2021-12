Izegemse ex-cafébaas Luc Savels lanceert met Koekoeksbrouwer-ei eigen bierfirma:“Ik wil mijn bieren definitief op de kaart zetten”

Izegem mag enkele bieren aan het al erg uitgebreide aanbod toevoegen. Met dank aan Luc Savels (50), die de Koekoeksbrouwer-ei boven de doopvont heeft gehouden. “Ik wil een mooi succesverhaal schrijven”, zegt hij.

Emelgemnaar Luc Savels werkt momenteel als binnenvaartbegeleider bij verschillende sluizen langs de Leie op West-Vlaams grondgebied, maar zijn hart klopt even hard voor de bierwereld.

De man runde van 2010 tot 2016, samen met zijn partner Dorine Vanneste (50) het bekende café Den Bockor in Ingelmunster en was nadien vertegenwoordiger voor Brouwerij De Ranke en Triporteur.

In 2022 hoop ik mijn eerste internationale stapjes te zetten

Tijdens de eerste lockdown stampte hij met zijn schoonzoon Bjorn Willaert (41) B33rbox.be uit de grond, een concept om kleinere brouwerijen te ondersteunen en hun bieren op een laagdrempelige manier aan de man te brengen.

Perfecte zakenpartner

Zo kwam Luc in contact met Dirk De Meester van de gelijknamige Stasegemse brouwerij die in januari naar Lendelede verhuist. “Ik liet vallen dat ik graag ooit een eigen bier wilde brouwen en het op de markt brengen. Als jonge kerel droomde ik ervan om zelf een brouwerij op te richten, maar die ambitie heb ik laten varen”, glimlacht Luc. “Nu ben ik bezig met the next best thing: een bierfirma.”

Een bierfirma stalt de brouwactiviteiten bij een bestaande brouwerij, maar werkt verder volledig onafhankelijk. “Met Brouwerij De Meester heb ik de perfecte zakenpartner gevonden om mijn plannen in realiteit om te zetten.”

In juli kwam de Punaise Juicy Blond op de markt, ondertussen heeft Luc met de Rosse Tinke, Kinky Brunette en Preuske Prente al vier Punaise-bieren in zijn portefeuille steken.

“Die laatste is gloednieuw”, glundert Luc. “Een brut-bier van 10,5 procent met braambessensap, gerijpt op Chardonnayvaten en met toevoeging van druivensap. Ik ben er enorm trots op.”

Internationale plannen

Wat een half jaar geleden als een voorzichtige hobby startte, is stilaan uitgegroeid tot een leuk bijberoep. In die mate zelfs dat Luc Savels zijn activiteiten onder de Koekoeksbrouwer-ei heeft gebundeld. “Mijn biertjes moeten definitief hun plek binnen het Belgische bierlandschap veroveren”, klinkt het. “Ondertussen zijn ze te vinden in de betere drankenhandels en mijn bieren prijken ook al op de kaart van enkele horecazaken.”

“Ik kijk ook voorzichtig over de landsgrenzen. Op de etiketten vind je naast een Nederlandstalige uitleg, ook al info in het Frans, Engels Italiaans en Spaans terug. In die markten hoop ik in de loop van 2022 mijn eerste stapjes te zetten.”

Bij Brouwerij De Meester heeft Luc Savels een eigen gistingstank van 4.000 liter ter beschikking. “Zo hoef ik me over voorraadproblemen geen zorgen te maken”, zegt hij. “Ik wil van de Koekoeksbrouwer-ei een mooi succesverhaal maken.”

Alle info via de Facebookpagina van Punaise Bier.