Izegemse Delhaize-vestiging krijgt als één van de eerste een zelfstandige uitbater: personeel reageert met gemengde gevoelens

De Izegemse vestiging van Delhaize is één van de eerste filialen die een zelfstandige uitbater heeft gevonden. Bjorn Hongenae, die al ervaring op deed in meerdere supermarkten, komt er aan het roer te staan.

Delhaize kondigde dit voorjaar aan dat het zijn winkels niet langer in eigen beheer wil openhouden en dat leidde op verschillende plekken tot sociale onrust. Nu is er voor de eerste 15 vestigingen in ons land een zelfstandige uitbater gevonden, waaronder ook voor de Izegemse vestiging. Ook daar was er na de aankondiging tot herschikking protest van de vakbonden en werknemers en bleef de vestiging dagen dicht.

Nu maakt de supermarktketen bekend dat zelfstandig uitbater Bjorn Hongenae het Izegemse filiaal zal overnemen. Zelf wil hij pas reageren eens hij het personeel gesproken heeft, maar uit zijn cv blijkt dat hij al in verschillende supermarkten heeft gewerkt. Tussen 2008 en 2013 was hij gerant van een AD Delhaize in Koekelare. Daarna werkte hij drie jaar als store manager voor Albert Heijn in Brugge en volgden er nog eens drie jaar als District Manager voor Carrefour. Sinds 2021 is hij ook Store Manager van een andere Delhaize-vestiging.

Transitiepremie

Delhaize laat weten dat bij de overname alle medewerkers hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden behouden en er komt ook een transitiepremie van 1.500 euro, verhoogd met 100 euro per jaar anciënniteit. Resterende overuren zouden standaard mee overgaan.

Vakbondsmedewerker en werknemer Dimitri Beels neemt een afwachtende houding aan. “Op korte termijn zie ik niet veel veranderen, maar op langere termijn weten we niet wat er kan gebeuren en dat speelt ons toch parten”, vertelt hij. “Ik ben hier als jobstudent begonnen en 13 jaar later werk ik er nog altijd. Ook omdat ik doorgroeimogelijkheden zag, net als meerdere collega’s. We weten nu niet of dat in het nieuwe scenario nog mogelijk zal zijn en voor veel personeelsleden is dat toch een ballonnetje dat doorprikt wordt.”

Kandidaat-directeur

“Delhaize belooft bovendien dat dezelfde voorwaarden bij overname zullen gelden, maar op termijn kan dat voor een zelfstandige niet rendabel zijn. Is het dan wel een echte overname? Is het niet gewoon een kwestie van een uitdoofscenario om de vakbonden buitenspel te zetten? Met de nieuwe franchisenemer hebben we geen probleem, hij heeft hier overigens nog stage gelopen en was ooit kandidaat-directeur.”