Izegemse brouwer Luc Savels verkozen tot beste nieuwkomer op Beer Awards: “Boost om er nóg harder voor te gaan”

Nog geen twee jaar na zijn start in de bierwereld, mag Luc Savels zijn eerste grote erkenning opspelden. Tijdens de Beer Awards Digital Festival werd de Izegemnaar uitgeroepen tot beste nieuwkomer. “Dit doet erg veel deugd”, zegt de geestelijke vader van de Punaisebieren.

Sinds mei 2021 is Luc Savels (52) als brouwer aan de slag. De man, die met zijn partner van Dorine Vanneste (51) in de Izegemse deelgemeente Emelgem woont, werkt als binnenvaartbegeleider bij verschillende sluizen langs de Leie op West-Vlaams grondgebied, maar zijn hart klopt even hard voor de bierwereld.

Van 2010 tot 2016 runde hij het bekende café Den Bockor in Ingelmunster, daarna was hij vertegenwoordiger voor Brouwerij De Ranke en Triporteur. Tijdens de eerste corona-lockdown stampte hij, met zijn schoonzoon Bjorn Willaert, B33rbox.be uit de grond: een concept om kleinere brouwerijen te ondersteunen en hun bieren op een laagdrempelige manier aan de man te brengen.

Succesverhaal

Zo kwam Luc met Dirk De Meester van de gelijknamige Lendeleedse brouwerij in contact. “Ik liet vallen dat ik graag ooit een eigen bier wilde brouwen en op de markt brengen”, legt hij uit.

“Als jonge kerel droomde ik er al van om een eigen brouwerij op te richten, maar die ambitie koester ik niet langer. In mei mag ik de tweede verjaardag van mijn eigen bierfirma vieren: de Koekoeksbrouwer-ei.”

Daarmee opereert hij vanuit de brouwerij van Dirk De Meester, maar werkt hij volledig onafhankelijk. “Mijn perfecte zakenpartner”, omschrijft Luc. “Ik heb er mijn eigen gistingstank van 4.000 liter en ik krijg alle kansen om van de Koekoeksbrouwer-ei een succesverhaal te maken.”

En daar lijkt Luc steeds meer in te slagen. Met Punaise Juicy Blonde, Rosse Tinke, Kinky Brunette en Boozy Blonde heeft hij vier vaste waarden in huis en lanceert Luc ook regelmatig eenmalige batches.

Buitenland

“Het loopt inderdaad goed. Mijn bieren zijn in alle Prik&Tik- en Drinxit-filialen in Vlaanderen te krijgen en vinden ook hun weg naar de betere onafhankelijke bierhandels. Dit jaar wil ik ook in de horecawereld mooie stappen zetten. Ik richt mijn pijlen ook stilletjes aan over onze (taal)grens en wil voet aan wal krijgen in Wallonië en misschien ook wel in Frankrijk en Italië.”

Vorig jaar brouwde Luc 125 hectoliter van zijn bieren. “Goed voor 37.500 flesjes”, glundert hij. “Een cijfer dat ik gestaag wil laten groeien. Had je me twee jaar geleden gezegd dat ik vandaag zo’n volume zou afleveren, ik had eens smakelijk gelachen.”

42.000 stemmers

De erkenning op de Beer Awards Digital Festival sterkt Luc in zijn overtuiging. “Het doet erg veel deugd”, geniet hij nog na.

“Bijna 42.000 mensen hebben hun stem uitgebracht. Ik werd er als nieuwkomer van het jaar uitgeroepen en stap zo in de voetsporen van De Hophemel in Hasselt en Dok Brewing Company uit Gent. Mooie namen. Ik beschouw de titel als een erkenning van het werk dat ik de afgelopen twee jaar heb verzet en motiveert me om er nog harder tegenaan te gaan. Blijkbaar worden mijn bieren gesmaakt.”

Luc wil de titel ook als visitekaartje gebruiken. “Het kan helpen om enkele deuren te openen”, zegt hij. “Maar ik wil me vooral amuseren. Ik voel me als een vis in het water in de brouwwereld. Dit jaar wil ik mijn barrel aged-bieren lanceren en er zit ook een samenwerking met een andere bierfirma aan te komen. Spannend, maar ik geniet met volle teugen.”

