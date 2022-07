Isabelle Van Eenhooge is met IsaBloom ambassadeur van ‘Ik Koop Lokaal’

Isabelle Van Eenhooge mag zich met IsaBloom sinds kort gemeentelijk ambassadeur van de campagne ‘Ik Koop Lokaal’ noemen. Wat als bijberoep begon, groeide de voorbije twee jaar uit tot een bloeiende zaak in hoogwaardige zijden bloemen en unieke decoratie.

“Het begon eigenlijk allemaal met het verhuren en opzetten van kerstdecoratie in bedrijven en etalages. Tijdens de eerste coronalockdown kreeg ik ook de vraag van particulieren om hun woning om te toveren in een ‘winter-wonderland’ en zo groeide mijn bijberoep heel snel uit tot een succesverhaal”, steekt Isabelle Van Eenhooge enthousiast van wal in haar winkel in de Zeswegestraat in Zwevezele.

In september opende Isabelle immers haar eigen winkel met decoratie-artikelen en zijden bloemen van hoogwaardige kwaliteit, de ever-lasting-flower. “Ik werkte als vertegenwoordiger, maar door alles eens in overweging te nemen, kwam ik tot het besef dat ik voluit voor mijn passie wou gaan”, gaat Isabelle verder. De woning in Wingene werd verkocht en ingeruild voor de prachtige locatie in Zwevezele.

Hulp met kerst

“Je kan hier een vaas laten vullen met zijden bloemen, verrassend hoeveel lokale mensen de weg hebben gevonden naar mijn winkel. Maar ook vanuit alle hoeken van Vlaanderen vinden klanten hun weg naar hier”, gaat Isabelle dankbaar verder.

Tijdens de winterperiode staat alles in de winkel in het teken van kerst. “Doorheen het jaar doe ik alles alleen, enkel in de kerstperiode schakel ik de hulp in van flexi-medewerkers om alles te kunnen bolwerken.”

“Uiteraard ben ik heel trots op de titel van ‘Ik Koop Lokaal’-ambassadeur. Het was het gemeentebestuur dat een oproep lanceerde bij de lokale handelaars om zich kandidaat te stellen voor het project Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West). Ik twijfelde niet lang om deel te nemen, al had ik nooit verwacht dat ik zoveel stemmen zou behalen”, besluit Isabelle. (KDV)

IsaBloom bevindt zich in de Zeswegestraat 1 in Zwevezele. Voor meer info kan je terecht op www.isabloom.be.