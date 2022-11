Internationale vakbeurs van de aardappelsector gestart in Kortrijk

Zondag opende in Xpo Kortrijk INTERPOM 2022, de internationale vakbeurs van de aardappelsector. De beurs presenteert een bijzonder compleet en gespecialiseerd aanbod aan producten, machines en diensten specifiek voor de sector.

De beurs is een belangrijk ontmoetingsplatform voor zowel telers, loonwerkers, verwerkers, verpakkers, aankopers en handelaars van verse en verwerkte aardappelen uit heel Europa, en ook steeds meer uit andere continenten. De laatste editie in 2020 ontving 315 exposanten uit 14 landen en 20.000 bezoekers uit 49 landen.

Het is de meest gespecialiseerde indoor vakbeurs voor de hele aardappelbranche in Europa waar de volledige keten vertegenwoordigd is: van teelt tot verwerking en vermarkting.

Agristo

Ook West-Vlaamse bedrijven zijn er present: zo is onder meer aardappelverwerker Agristo uit Wielsbeke, een van de 320 exposanten. Het familiebedrijf Agristo verwerkt aardappelen tot diepvriesproducten die dan verhandeld worden over de hele wereld. Agristo kende de afgelopen jaren een sterke groei: van 460 medewerkers en een omzet van 292 miljoen euro in 2015 naar meer dan 1.000 medewerkers en 600 miljoen euro voor 2022. “INTERPOM is een boeiende beurs, die de cyclus van de aardappelketen precies omschrijft en alle facetten van a tot z omvat”, duidt Agro directeur Steven De Cuyper van Agroteam.

“De beurs is belangrijk, zeker met en voor internationale spelers. De oogstperiode van 2022 is gedaan. Het is kwestie van nu (inter)nationale contacten te leggen en afspraken te maken voor 2023. We werken dat dan uit en volgend dat ook op. Het is ook een gelengheid om onze nieuwe vestiging in Nazareth/Deinze in de kijker te zetten.” Nieuwigheden op de beurs? “We volgen de trends en doen zelf aan ontwikkeling zoals bijvoorbeeld aardappelen in speciale vorm gesneden.” De beurs is open op 27 november tot 18 uur en op 28 en 29 november van 9.30 tot 18 uur.