Inktvis verdringt schol op Belgische vissersboten

Belgische vissers voerden het voorbije jaar meer vis aan, en konden die aan hogere prijzen verkopen. In de netten zat traditioneel vooral tong, maar ook veel inktvis.

In 2022 werd 13.217 ton vis verkocht in Belgische havens, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Daarmee lag de aanvoer 11 procent hoger dan een jaar eerder. De visaanvoer door Belgische vaartuigen was goed voor een omzet van bijna 80 miljoen euro: 30 procent meer dan in 2021. De hogere omzet is vooral te danken aan een hogere gemiddelde prijs: 6 euro per kilogram, of een stijging met meer dan 17 procent.

Tong blijft de voornaamste doelsoort in de Belgische visserijsector. De aanvoer daalde wel met 2,5 procent, maar kende een prijsstijging met dik 32 procent. Tong blijft zo goed voor de helft van de gerealiseerde omzet in de Belgische zeevisserij.

Inktvis makkelijker te vangen

Tweede vissoort vorig jaar was inktvis, zowel in hoeveelheid als in waarde. De aanvoer van inktvis verdubbelde tot 2.033,5 ton. De totale omzet steeg naar meer dan 8,4 miljoen euro. Dat inktvis in belang toeneemt, komt doordat de soort makkelijker te vangen valt in onze wateren dan in het verleden. De marktprijs is bovendien vrij gunstig en inktvis is niet aan visquota onderworpen.

De top vijf qua omzet wordt vervolledigd door zeeduivel, schol en garnaal. Schol was jarenlang de belangrijkste vissoort in de Belgische netten na tong. In 2022 viel de omzet echter met een vijfde terug, wel was de prijs (+25 procent) beduidend hoger dan een jaar eerder.

Vorig jaar was er met 855 ton ook een topaanvoer van garnalen: 136 procent meer dan in 2021. De prijs (5,4 euro per kilogram) was nagenoeg dezelfde. Vis wordt vooral aangevoerd en verkocht in de havens van Zeebrugge en Oostende, met vorig jaar een aandeel van respectievelijk 50,6 en 46,8 procent. De haven van Nieuwpoort heeft een beperkt aandeel in de Belgische zeevisserij.