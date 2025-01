Infrastructuurwerken kmo-zone Treurniet verlopen vlot: “Zuinig zijn met ruimte”

De voorbereidende grondwerken op de voormalige site van Isocab zijn goed gevorderd. Aannemer Jozef Vanden Buverie uit Desselgem startte in december de werken om het bedrijventerrein bouwklaar te maken: het verwijderen van oude infrastructuur en stukken terrein nivelleren. Nu volgt de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Deze werken zullen een jaar duren. Het terrein is 5 hectare groot.

In 2020 kocht streekontwikkelaar Intercommunale Leiedal, in samenspraak met de stad Harelbeke, de verlaten site van Isocab in de Treurnietstraat in Bavikhove, om de site om te vormen tot een hedendaags bedrijventerrein. Isocab is een bedrijf dat gespecialiseerd is in isothermische oplossingen zoals koelcellen en geïsoleerde deuren, en huist nu in Ingelmunster. Als streekontwikkelaar heeft Leiedal de ambitie om de oude bedrijfssite om te vormen tot nieuwe ruimte om te ondernemen, met de nadruk op kwaliteit en met extra aandacht voor de leefbaarheid in de Treurnietstraat en de ruimere omgeving. Tegelijk wil Leiedal ook de circulariteit van materialen en goederen in de kijker zetten. Zo kreeg een nog goede bestaande loods een nieuwe toekomst op site Transfo in Zwevegem. “Treurniet wordt heringericht tot een bedrijventerrein dat een tiental kleine en middelgrote ondernemingen zal kunnen huisvesten”, vertelt Wout Maddens, voorzitter van Leiedal. De percelen zijn maximaal 5.000 m2 groot. Eén groter perceel van circa 1 ha is mogelijk als het productiegebouw (deels) behouden blijft. “Zo hoopt Leiedal op relatief korte termijn opnieuw een antwoord te kunnen bieden op enkele van de vele ruimtevragen. Zuinig omgaan met ruimte is een taak van elke ontwikkelaar. Dat willen we optimaliseren, door onder meer op de perceelgrens te bouwen en ook koppelbouw mogelijk te maken, of door bedrijfswoningen en kantoren in de gebouwen te integreren en grotendeels op de verdiepingen te integreren.” De omgevingsaanleg en het groen worden later in een aparte opdracht gerealiseerd.”

Trage weg

Het terrein is gelegen nabij het centrum van Bavikhove en Ooigem. De vallei van de Paddebeek wordt opnieuw aangelegd met extra groene ruimte. Een trage weg, die het terrein doorkruist, wordt geherwaardeerd zodat de leefbaarheid van de Treurnietstraat en de ruimere omgeving niet onder druk komen te staan. Dankzij een nieuwe centrale ontsluitingsweg, met een keerpunt op het einde, zullen de bedrijven vlot bereikbaar zijn. Langs die weg en centraal op de site komen er waterdoorlatende gemeenschappelijke parkings. De Paddebeek krijgt meer ruimte voor een betere waterhuishouding. Er wordt een gescheiden afwateringsstelsel aangelegd, inclusief voorzieningen voor waterbuffering en infiltratie. Het regenwater wordt via de opengelegde Paddebeek afgevoerd, terwijl de DWA-riolering, de droogweerafvoer, aansluit op het bestaande rioolstelsel in de Treurnietstraat. Dat laatste wordt in opdracht van Fluvius en de stad aangepast naar een gescheiden stelsel. Een vlotte mobiliteit wordt gerealiseerd dankzij wandel- en fietsverbindingen door de noordelijke bufferzone en extra verbindingen naar de nieuwe centrale ontsluitingsweg. Op die manier wordt een kleiner deel van de Treurnietstraat bereden. Minder verkeershinder dus voor de buurt, ook al omdat de straat visueel wordt versmald.

Er komt een ruimer netwerk van trage wegen richting Eerste Aardstraat en Ooigemsevoetweg. Naast parkings voor de eigen bedrijven komt er een collectieve parkeerhaven voor een 30-tal wagens, zowel voor de bedrijven als het publiek. De vernieuwde voetweg, die langs de opengelegde Paddebeek zal slingeren, zal de Ooigemse Voetweg en de Eerste Aardstraat op termijn opnieuw met elkaar verbinden.

Win-winsituatie

“Deelgemeenten Bavikhove en Hulste staan bekend omwille van hun open ruimte, laat ons dit dan ook zeker behouden door geen extra ruimte aan te snijden. Bovendien wordt de betonnen vlakte van de site onthard en komen er groenbuffers. Een win-winsituatie voor natuur en onze lokale economie”, luidt het. De kosten voor de sloop en de sanering werden geraamd op circa 350.000 euro. Nu wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kunnen wegen en groen aangelegd worden. De kost daarvan wordt op 1 miljoen euro geraamd. Toenmalig Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakte in 2020 via het fonds voor de reconversie van verlaten bedrijfssites 1.424.400 euro vrij om de aankoop van de site te ondersteunen.