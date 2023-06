In Lo staat woning te koop met stukje koekjesgeschiedenis

In de Hogebrugstraat in Lo staat een herenhuis te koop. In het pand dat eigendom is van Patriek Destrooper bevindt zich ook het winkeltje waar zijn overgrootvader Jules Destrooper in 1886 begon met de verkoop van de wereldberoemde koekjes. De toekomstige eigenaar van de woning krijgt er dus een stuk koekjesgeschiedenis bovenop.

Het succesverhaal van Biscuiterie Jules Destrooper begint in 1886. Julius Renatus Maria Destrooper combineerde zijn bakkerij in de Hogebrugstraat met een winkel in koloniale waren uit Afrika en Azië, waaronder specerijen. Die verwerkte hij in zijn bakkerij in flinterdun amandelbrood dat hij als relatiegeschenk aan zijn klanten gaf. Al snel kwamen meer mensen naar Lo voor zijn amandelbrood dan voor de exotische koopwaren. De kiem van Biscuiterie Jules Destrooper was gelegd. In 1890 bakte Jules Destrooper zijn eerste natuurboterwafels, in de volksmond beter bekend als ‘lukken’.

Vroeger gesloten door corona

De luxewoning waar de geschiedenis van de bekende koekjesfabrikant ooit startte en nu te koop staat, beschikt onder meer over een zwembad met poolhouse, vijf slaapkamers, twee badkamers, een ruime woon- en eetkamer met open haard, een lift, drie garages en dus ook het winkeltje. Dat sloot trouwens al in 2020 de deuren. “De sluiting was al gepland, maar door corona kwam die vroeger dan voorzien”, zegt Patriek Destrooper. “Nu verkopen we het hele gebouw.”

Restaurant mogelijk

“De woning biedt heel wat opportuniteiten”, zegt Maxime Traen van Chapter, een vastgoedkantoor gespecialiseerd in luxevastgoed. “Je kan er een privéwoning van maken, maar ook een B&B, vakantiewoning of zelfs een restaurant behoren tot de mogelijkheden. Het perceel is 596 vierkante meter groot en de bewoonbare oppervlakte bedraagt 607 vierkante meter. Die ruimte is een grote troef. De woning werd volledig en hoogwaardig gerenoveerd door Obumex, maatwerk tot in de kleinste details.”

De bewoonbare oppervlakte bedraagt maar liefst 607 vierkante meter. © Chapter

Het familiebedrijf Destrooper werd in 2015 verkocht aan de familie Vandermarliere. Vier jaar later verhuisde de productie van Lo naar Ieper, waar de broers Peter en Patriek Destrooper in 1986 een tweede fabriek hadden opgestart. Maar de wereldberoemde koekjes blijven toch onlosmakelijk verbonden met Lo. Bewijs daarvan zijn de jaarlijkse Lukkefeesten die telkens veel volk lokken. Ook het bezoekerscentrum in de Gravestraat in Lo nabij de voormalige fabrieksgebouwen is een toeristische trekpleister. Daar wordt de geschiedenis van de lekkernijen in geuren en kleuren uit de doeken gedaan en is ook het volledige koekjesassortiment van Biscuiterie Jules Destrooper te koop.

Wie meer info wens, kan contact opnemen met Maxime Traen van Chapter op het nummer 0479 21 87 64.