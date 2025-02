IN KAART Wonen was nog nooit zo duur: ook de huurprijzen bereiken een recordhoogte

Zoekend koppel getuigt

Iets degelijks vinden op de huurmarkt is vaak ook een heuse opdracht, zo getuigt Ieperling Arthur O. (26). In Menen – een van de goedkopere locaties – wil hij een bescheiden appartement huren. “Mijn vriendin en ik werken allebei fulltime, ons budget ligt rond de 850 euro. Maar in die prijsklasse is er amper iets. Wat wel op de markt komt, krijgt 50 aanmeldingen per dag. In drie maanden tijd hebben we ons al 15 keer kandidaat gesteld, en slechts twee keer kregen we een antwoord terug”, zucht de jonge account manager. “Alle beschikbare woningen kun je in twee categorieën opdelen: tussen de 500 en 700 euro vind je heel oude woningen met een barslechte EPC-score. Vanaf 900 euro zijn er dan wel gerenoveerde appartementen waar je je niet blauw betaalt aan energiefacturen. De middenmoot is bijna onbestaande.”

In juni moet het koppel hun huidig appartement verlaten, omdat de verhuurder er zelf in gaat wonen. Als ze tegen dan nog niets gevonden hebben, gaan ze misschien inwonen bij familie. “We hebben ons zoekgebied al uitgebreid naar zo goed als elke plek tussen Ieper en Kortrijk. Ons budget blijft wel min of meer gelden. Ik ben koppig, ik weiger handenvol geld te betalen voor iets dat het niet waard is. We willen graag sparen om iets te kunnen kopen, want nu hebben we nog niet genoeg eigen inbreng.”