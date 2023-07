IN KAART West-Vlamingen stellen aankoop van woning het meeste uit, ook al lijken de prijzen te stabiliseren

In de eerste helft van 2023 werden er 8,6 procent minder huizen en appartementen gekocht in West-Vlaanderen dan in dezelfde periode vorig jaar. In alle andere Vlaamse provincies is die daling van vastgoedactiviteit een pak beperkter. In Limburg gaat het bijvoorbeeld slechts om 1,7 procent minder transacties. Dat blijkt uit de nieuwe Vastgoedbarometer van Notaris.be.

Prijsstijging stagneert

We kochten minder vastgoed, en daar zitten de stijgende rentevoeten zeker voor iets tussen. Hoewel het fenomeen in onze provincie het sterkst opvalt, zijn we niet de enige die dit jaar minder bakstenen hebben gekocht. “We zien overal dezelfde trend: in het begin van het jaar was het duidelijk minder druk op de vastgoedmarkt. Het tweede trimester was wel al een stuk beter dan het eerste trimester, met als uitschieter de maand juni”, aldus notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Wie toch een stukje vastgoed heeft gekocht, betaalde daar iets meer voor dan in de eerste helft van 2022. Voor een huis in West-Vlaanderen ligt de gemiddelde prijs momenteel op 321.433 euro, voor een appartement is dat 268.195 euro. Respectievelijk is dat 1,2 en 2,1 procent meer dan vorig jaar, zonder rekening te houden met de inflatie. Daarmee lijkt er eindelijk een einde te komen aan de enorme prijsstijgingen waar we de afgelopen vijf jaar mee te maken kregen. Ter vergelijking: sinds 2018 zijn onze huizen maar liefst 24 procent duurder geworden, bijna een kwart dus.