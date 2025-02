IN KAART Knokke-Heist niet langer duurste gemeente in Vlaanderen om huis te kopen: hoeveel betaal je voor vastgoed in jouw gemeente?

Knokke-Heist was in 2023 nog de duurste gemeente in het land om een huis te kopen, maar die eer gaat nu voor 2024 naar Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen. In eigen provincie blijft Knokke-Heist wel nog steeds op nummer één staan. Dat leren we uit de jaarlijkse Vastgoedbarometer van Notaris.be.

De vastgoedprijzen zijn stilaan aan het stabiliseren, zoveel is duidelijk. De afgelopen vier jaar werden huizen elk jaar een pak duurder, met een recordstijging tussen 2021 en 2022 van 7,3 procent. Stond er vorig jaar een huis te koop in onze provincie, dan lag die mediaanprijs op 293.750 euro, slechts 1,6 procent meer dan in 2023. Hou je rekening met de inflatie, dan weet je dat de prijzen dus eigenlijk zelfs gedaald zijn. Sowieso blijven we de goedkoopste provincie om een huis te kopen.

Groene regio rond Brugge

Zowel voor een huis als voor een appartement moet je in Knokke-Heist het meest centen op tafel leggen. In de mondaine kusstad lag de mediaanprijs in 2024 voor een huis op 685.000 euro, voor een appartement was dat 541.500 euro. De rest van de top 20 duurste locaties voor huizen wordt gevuld door enerzijds de groene gemeenten rond Brugge, anderzijds enkele Westkustgemeenten.

In vier jaar tijd is er wel een en ander veranderd: zo vloog Pittem van plek 16 naar de 7de plaats, Lo-Reninge, Oostrozebeke en Zuienkerke werden dan weer ingeruild door Torhout, Wielsbeke en Nieuwpoort.

Goedkoper

Ook bij de goedkoopste steden en gemeenten weinig verrassingen. In Menen kon je vorig jaar de beste vastgoeddeals doen, gevolgd door Spiere-Helkijn. Daar betaal je voor een doorsnee huis respectievelijk 195.000 euro en 197.500 euro, daarmee zijn het de enige twee gemeenten waar de mediaanprijs onder de 200.000 euro ligt.

Onderaan de rangschikking vinden we vooral Westhoek- en landelijke Zuid-West-Vlaamse gemeenten terug. Opvallend: zowel centrumstad Roeselare als Ieper staan in de top 20 goedkoopste gemeenten van 2024. (lees verder onder de kaart)

Wie een appartement aankocht, betaalde daar in Knokke-Heist, Jabbeke, Nieuwpoort en Oostkamp het meest voor. De Panne is dan weer de goedkoopste kustgemeente om een appartementje aan te schaffen, daar lag de mediaanprijs op 188.750 euro.

Evolutie

De hoogste prijsstijgingen op vlak van huizen tussen 2020 en 2024 vinden we terug in Mesen (verdubbeld), Vleteren (stijging van 45 procent), Pittem (36 procent), Oudenburg (35 procent) en De Panne (33 procent). Er zijn slechts vier gemeenten waar het anno 2024 goedkoper was om een huis te kopen dan in coronajaar 2020: Moorslede, Spiere-Helkijn, Lo-Reninge en Zuienkerke, die opvallend genoeg toen nog de tweede duurste gemeente was om vastgoed aan te schaffen.

Voor de appartementen mogen De Haan, Bredene, Knokke-Heist, Blankenberge de hoogste prijsstijgingen noteren.