IN KAART De huizenmarkt in 2021: we kochten én betaalden meer

We kochten een vijfde meer woningen in 2021 dan het jaar ervoor en we betaalden daar ruim 5 procent meer voor. Vooral wie in Knokke-Heist een stulpje aankocht moest wel heel diep in de buidel tasten, in Mesen kun je dan weer koopjes doen. Hoe duur zijn de huizen en appartementen in jouw gemeente? Ontdek op het de kaart onderaan dit artikel.

De baksteen in de West-Vlaamse magen is opnieuw zwaarder dan ooit. Maar liefst 22.273 huizen en appartementen gingen vorig jaar over de figuurlijke toonbank. Dat leren we uit de nieuwe statistieken van Statbel. Daarmee zijn we opnieuw een pak actiever op de vastgoedmarkt dan in 2020. Het recordcijfer van pre-coronajaar 2019 halen we net niet. Maar de prijzen liggen wel hoger dan ooit: doorgaans gaven we 236.500 euro uit aan een nieuw stulpje.

Relatief lage stijging

In 2021 werd afgeklopt op 13.005 transacties voor huizen, waarvan het in driekwart van de gevallen ging over een gesloten of halfopen bebouwing. Daar betaal je in onze provincie doorgaans 230.000 euro voor. De mediaanprijs van de 3.430 vrijstaande woningen lag op maar liefst 369.000 euro.

Zowel het de stijging in aantal transacties als in mediaanprijs (in vergelijking met 2020) is echter het grootste bij appartementen. Vorig jaar werden 9.268 appartementen verkocht voor gemiddeld 215.000 euro.

Over het algemeen evolueren de prijzen aan een gelijkaardig tempo als tussen 2019 en 2020. Bovendien stijgen ze trager dan in de andere Vlaamse provincies. West-Vlaanderen is na Limburg de goedkoopste Vlaamse provincie om een woning aan te schaffen

De mediaanprijs ligt in onze provincie in elke categorie lager dan op Vlaams niveau: 265.000 euro voor een huis met 2 of 3 gevels, 370.000 euro voor een open bebouwing en 220.000 euro voor een appartement. Vlaams-Brabant is de duurste provincie in het Vlaams Gewest.

Knokke-Heist het duurst, Mesen het goedkoopst

In Knokke-Heist moet je het diepst in je buidel tasten om een woning aan te kopen. De kustgemeente verovert de titel van duurste gemeente niet enkel op provinciaal, maar ook (bijna) op nationaal niveau. Nergens in België is vastgoed zo duur als daar, met uitzondering van Elsene.

Hoewel het misschien niet zo voelt, kunnen we eigenlijk niet klagen in onze provincie. In de top 20 goedkoopste gemeentes van Vlaanderen komen namelijk niet minder dan 13 West-Vlaamse plaatsnamen voor, met Mesen op kop. Hoeveel een huis gemiddeld kost in jouw gemeente, kun je op onderstaande kaart raadplegen.