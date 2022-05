Zo zal het West-Vlaams luxedorp van 350 miljoen euro op Tenerife er uit zien

De families Vandermarliere en Van Biervliet bouwen in El Puertito, een klein badstadje in het zuiden van Tenerife aan de Costa Adeje, een luxueus vakantieresort van ruim 400.000 vierkante meter. Met het project is een investering van 350 miljoen euro gemoeid. Watertand gerust even mee van al het moois dat Cuna del Alma te bieden zal hebben…

De eerste steen van het project Cuna del Alma is ondertussen gelegd. Het luxedorp verrijst in het schilderachtige El Puertito de Armeñime, pal naast de populaire badplaats Adeje.

Achter de ambitieuze plannen gaan twee West-Vlaamse ondernemersfamilies schuil. De Zwevegemse familie Vandermarliere maakte fortuin in de sigarenwereld en is vooral onder het merk J. Cortès bekend. In 2012 verkocht ze haar roltabakbedrijf Gryson voor 475 miljoen euro aan Japan Tobacco International (JTI).

De familie Van Biervliet was dan weer actief in de Steenbakkerijen van Zonnebeke en de Briqueterie de Warneton. Die verkocht ze begin jaren negentig aan Kortrijkzaan Christian Dumolin, sterke man achter Koramic.

De twee families gingen daarna de vastgoedwereld in. Stamvader Guido Vandermarliere en Carl Van Biervliet werken jaren geleden nog samen in een vastgoedproject in Polen.

Eerder al op Tenerife actief

Nu richten ze hun pijlen op Tenerife, sinds jaar en dag een van dé populairste vakantiebestemmingen voor (West-)Vlamingen. Voor beide familie is het Canarische eiland allesbehalve onbekend terrein. Samen met de familie Decuninck – bekend van het gelijknamige ramenbedrjif op de grens tussen Roeselare en Hooglede – bouwde David Van Biervliet het luxehotel Baobab Suites.

De familie Vandermarliere ging met diezelfde familie Deceuninck dan weer in zee om het Royal Hideaway Corales Suites te realiseren, een project waarin de familie Van Biervliet ook een aandeel had.

De Beach Appartements. © Cuna Del Alma

Nu slaan de Vandermarlieres de handen in elkaar met de Van Biervliets en willen ze een ongezien luxedorp uit de grond stampen. Cuna del Alma – Spaans voor wieg van de ziel – moet een “nieuwe interpretatie van luxe worden”, klinkt het. “Maar tegelijk de natuur respecteren.”

Beachclub, rotszwembad, boerderij…

In een eerste fase, die in 2025 opgeleverd moet worden, verrijzen er 106 nieuwbouwwoningen – 36 luxevilla’s met 1 tot 4 kamers, 32 strandappartementen en 38 vakantiehuisjes met een grondoppervlak tussen 432 en de 650 vierkante meter – aan het strand.

Op langere termijn moet het resort in totaal 420 vakantiewoningen tellen, maar tegelijk een soort microcosmos vormen. Daarvoor wordt een beachclub gebouwd, maar ook een wellnesscentrum, een natuurlijk rotszwembad en zelfs een eigen boerderij. Daar zullen lokale specialiteiten als papaya’s, Canarische aardappelen, avocado’s, vijgen, bananen en mango’s geteeld worden.

De Beach Appartements. © Cuna Del Alma

Op de site moet ook een vijfsterrenhotel komen onder de merknaam The Tais Hotels and Villas.

De infrastructuurwerken en verkoop van het 440.000 vierkante meter groot project zijn ondertussen gestart. Het luxeresort is ontworpen door verschillende architecten uit Tenerife en Mark Bellingan van Common Architecture, te vinden in het Zuid-Afrikaanse Durban.

Ruimt vijftig jaar na Ten Bel

Cuna del Alma is opnieuw een sterk sterk staaltje West-Vlaams ondernemerschap op Tenerife, het eiland dat meer dan vijftig jaar zijn eerste Vlaams accent kreeg toen Antwerpenaar Michel Huygen er Ten Bel oprichtte.

De lokale overheid ondersteunt de plannen voor Cuna del Alma, maar de oppositie uit kritiek. Si Podemos Canaria vreest dat het toeristisch project verwoestend zal zijn voor El Puertito en omgeving, valt te lezen op tenerifeconnect.be. Tijdens de plenaire vergadering van de eilandregering wil de partij de kwestie aankaarten, gezien het bouwproject het laatste natuurlijk en ongeschonden stukje kustlandschap in het zuiden van Tenerife zal impacteren.

Het hele project zou tegen 2027 voltooid moeten zijn. Wie er zijn vakanties wil doorbrengen, moet wel stevig in de buidel tasten.

Een Grand Villa moet om en bij de 2,9 miljoen euro kosten, een Valley Villa heb je al voor 1,2 miljoen euro.

Laat je je oog vallen op een Beach Appartement? Dan moet je 1 miljoen euro veil hebben. Een Casa Casita, zoals de naam doet vermoeden: iets kleiner, kost 500.000 euro

Info: cunadelalma.com.

De Beach Club moet het kloppend hart worden. © Philippe Verhaest Cuna Del Alma

Het zwembad van de Beach Club. © Cuna Del Alma

Op de boerderij zullen lokale specialiteiten geteeld worden om in het resort te gebruiken. © Cuna Del Alma

Een beeld hoe de Gran Villa’s er moeten uit zien. © Cuna Del Alma

Het resort moet ook een toprestaurant herbergen. © Cuna Del Alma

Het fenomenale zicht vanuit het restaurant. © Cuna Del Alma