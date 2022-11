Imog zet in Moen in op transport via binnenvaart

Afvalintercommunale Imog maakt deel uit van een project dat binnenvaart inzet voor het transport van het recyclagetraject ‘circulair gips’. Maandag vertrok een schip met 590 ton gipsafval vanuit Moen richting Kallo.

Om afval als grondstof opnieuw in te zetten in een productieproces, moeten vraag en aanbodzijde op elkaar worden afgestemd. Hier bewijzen centrale verzamelpunten zoals in Moen hun taak binnen de circulaire economie. “Het materiaal wordt er uit verschillende bronnen geclusterd en opgeschaald tot er een volledige scheepslading kan worden afgevoerd. Deze kan dan worden gebruikt in het recyclage- en productieproces bij de aanmaak van nieuwe gipskartonplaten”, verduidelijkt algemeen directeur van Imog, Johan Bonnier.

In dit kader bouwde Imog een nieuwe overkapping in Moen zodat alle gipsplaten op een weerbestendige manier worden gestockeerd tot ze via de binnenwateren vertrekken naar Kallo.

Toekomst

Met deze investering toont Imog klaar te zijn voor de toekomst. “We willen ons als een hub of een centraal verzamelplatform profileren. Op die manier wordt alles gebundeld en als grote lading via het water richting Kallo getransporteerd. Een traject van zo’n 200 kilometer heen en terug dat niet langer met vrachtwagens wordt gedaan”, aldus Bonnier.

Minder wegtransport

Een volle lading spaart zo’n 40 tot 110 ritten met de vrachtwagen uit, afhankelijk van de grootte van het schip. Het schip dat maandag vertrok, bevat 590 ton afgedankte gipsplaten waardoor Imog zo’n 85 containertransporten van de weg hield.

Het afval wordt verwerkt in New West Gypsum Recycling om daarna weer in de productieketen van Saint-Gobain Gyproc in te zetten. Men gaat er prat op dat vier uur nadat het afval gelost werd, het reeds verwerkt is in een nieuwe gipsplaat. (GVH)