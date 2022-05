Imog investeert 2,2 miljoen euro winst in de toekomst

Afvalintercommunale Imog maakte tijdens de jaarvergadering hun bedrijfsresultaten en plannen voor de toekomst bekend. Zo boekte het bedrijf vorig jaar 2,2 miljoen winst en legde het bestuur meteen uit dat elke cent nodig zal zijn om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. “Om de CO²-uitstoot te verlagen zal iedereen z’n steentje moeten bijdragen”, klinkt het.

Focus op circulaire afvalstromen

Sinds kort zijn er heel wat proefprojecten aan de gang. Een van de meest opvallende is het impulsproject voor versnelde asbestinzameling. Over drie jaar tijd zullen bijna 3.000 deelnemers testen hoe vlot de nieuwe manier van aan-huis-inzameling van hechtgebonden asbestmateriaal verloopt.

Iets technologisch spectaculairder is het MDF-pilootproject. Momenteel behoort MDF tot niet-recycleerbaar houtafval door de complexe samenstelling, maar Imog wil samen met Unilin dit soort hout toch in de circulaire afvalstroom krijgen. Unilin creëerde een innovatief procedé om de lijm te scheiden van de houtvezels, om die vezels toch opnieuw te kunnen gebruiken in de productie van nieuwe MDF-platen. “We zijn heel enthousiast over dit project. Momenteel is het enkel actief in Harelbeke, maar als na enkele maanden blijkt dat Unilin dit proces op grote schaal kan verwezenlijken, zullen we dit zeker uitbreiden naar de andere gemeentes,” meent voorzitter Rik Soens.

Restafvaldoelstelling

Uit een perceptieonderzoek blijkt dat het publiek Imog goed kent en er ook tevreden over is. De enige grote klacht is de prijs van een bezoek aan het recyclagepark en de restafvalzakken. “Heel dubbel voor ons”, klinkt het bij directeur Johan Bonnier. “Mensen beseffen niet dat restafval verwerken veel meer kost dan die 1,7 euro per zak. En dan nog: restafval verminderen is altijd de goedkoopste oplossing voor iedereen. We vinden elk jaar bijvoorbeeld 8 kg brood en 23 kg PMD per individu in restafvalzakken. Dat hoort niet in zo’n dure zak hé.”

“Vervuilers wakker schudden en beter laten sorteren is één van onze grootste doelstellingen. Wij doen ons uiterste best om zoveel het publiek zoveel mogelijk sorteeropties te geven, zoals de nieuwe PMD-zakken, gecontroleerde textielcontainers en uitbreiding van de tuinafvalbak. Voor de nieuwe Oekraïners hebben we zelfs nu al sorteerkaarten in hun eigen taal met Nederlandse vertaling laten maken. In totaal hebben we nu al 9 anderstalige versies. Maar als we de CO²-uitstoot willen verslagen zal ook de vervuiler zelf een inspanning moeten leveren. Door enerzijds beter te sorteren, maar anderzijds ook bewuster en afvalvrijer te consumeren.”