Imog compenseert duurdere afvalinzameling in Zuid-West-Vlaanderen: “Ophaling van restafval nog tweewekelijks”

Afvalintercommunale Imog stelt een nieuwe begroting voor met een tweewekelijkse ophaling van restafval in Zuid-West-Vlaanderen om de stijgende prijzen zo veel mogelijk te drukken. “Dat is al de realiteit in heel wat regio’s in Vlaanderen. We bekijken ook of – indien het tussenin echt nodig is – de inwoners hun restafvalzak op een centrale plaats kunnen achterlaten, zoals recyclageparken”, vertelt woordvoerder Koen Delie. De begroting voor 2023 zou ongeveer 4 miljoen euro hoger liggen.

Uit het eerste begrotingsontwerp van afvalintercommunale Imog voor Zuid-West-Vlaanderen bleek dat de huisvuilophaling en -verwerking ongeveer 4 miljoen euro extra zou kosten. “Net als andere ondernemingen moeten wij ons aanpassen aan de prijsstijgingen van de fossiele brandstoffen, de energiecrisis en de loonindexering. De inzameling van heel wat afvalsoorten gebeurt door externe aannemers en zij rekenen die stijgende prijzen door. Dat verklaart 85 procent van de geschatte extra kost voor 2023”, legt vertelt woordvoerder Koen Delie uit.

Die grote prijsstijging werd in de elf betrokken gemeenten met veel kritiek onthaald. De burgemeesters vroegen Imog om zelf een deel van de duurdere afvalophaling te betalen. “Daarom hebben we heel wat pistes onderzocht en verschillende keren samengezeten met de gemeentebesturen. Een deel van die voorstellen werden weerhouden en zo hopen we dat de stijgende ophaalkosten de budgetten in 2023 niet verder omhoog zullen duwen.”

Tweewekelijkse ophaling restafval

Na veel overleg stelt Imog nu een nieuwe begroting voor waarbij ze het restafval nog maar tweewekelijks zullen ophalen. “Dit is al de realiteit in heel wat regio’s in Vlaanderen. Maar we bekijken ook of we een centrale plaats kunnen voorzien, zoals de recyclageparken waar de restafvalzakken buiten de ophaaldagen kunnen aanvaard worden, moest dat nodig zijn voor de inwoners. Volgens onze inschattingen is dit mogelijk vanaf 1 april 2023.”

Andere opties, zoals lokaal energienetwerk, verkoop van recyclageparken en dergelijke worden nog bekeken. Het voorstel werd door de raad van bestuur van Imog bekrachtigd en ligt nu bij de gemeentebesturen voor goedkeuring.