Imen (22) in voetsporen van (groot)ouders: “Ik voel me helemaal thuis op de markt”

Imen Van Hauwaert (22) treedt in de voetsporen van zijn (groot)ouders en wordt ook marktkramer. De Oostrozebekenaar nam een textielkraam over en is sinds deze maand op de markten terug te vinden.

Al van kleins af liep Imen rond op de markt want het ‘marktkramen’ zit in zijn familie. Zijn ouders verkopen er textiel, zijn grootouders stonden er jarenlang met groenten en fruit en ook zijn tante en neef kan je er vinden. “Van jongs af aan heb ik de markt altijd gekend en gezien. Ik ben er zowat opgegroeid en voel me er helemaal thuis. Zo ging ik toen ik in de lagere school zat altijd mee op woensdagnamiddag en liep ik er graag rond. Toen dacht ik er nog niet aan om er zelf ook mijn werk van te maken, maar ik was er altijd graag. Toen ik ouder was en begon na te denken over mijn toekomst kwam ik hierbij uit.’

Hulp van ouders

Die achtergrond helpt hem nu hij zelf marktkramer wordt. “Dat je de wereld al wat kent, maakt de start makkelijker. We staan op andere locaties, maar voor de rest krijg ik hulp van mijn ouders en ik ben ook geen vreemde voor mijn collega’s. Ik zeg niet dat het onmogelijk is als je niet uit die wereld komt, maar met de kennis die ik door mijn achtergrond opdeed, verloopt het toch wat makkelijker.”

“De klanten zijn blij dat ik voor opvolging zorg”

Zijn eigen kraam vond hij ook via zijn ouders. “Ik was al een tijdje op zoek en via een van zijn leveranciers hoorde mijn vader over Geert en Rita. Ik ben toen eens langs gegaan en uiteindelijk zijn we overeengekomen dat ik hun kraam zou overnemen. Ik heb daarna eerst een maand met hen meegelopen en het zijn zeer aangename mensen. Ze zijn marktkramer in hart en ziel. Ook alles wat er bijkomt, was fijn. Ik kom op mooie markten terecht en ook het contact met mijn toekomstige klanten was positief. Ze zijn blij dat ik voor opvolging zorg, want tegenwoordig is het vaak zo dat als een kraam wegvalt er een lege plaats achterblijft. Zeker voor de oudere mensen is het fijn dat ze hun pyjama’s, ondergoed en beddengoed kunnen blijven kopen op de plaats waar ze dat al heel hun leven doen en dat het persoonlijke contact blijft.”

Vijf locaties

Normaal zou Imens avontuur op 1 april in Brugge starten, maar daar stak het weer een stokje voor. “Ik miste nog wat materiaal om de wind op te vangen. Ik wilde niet het risico lopen dat alles kapot zou waaien, dus besloot ik maandag in Diksmuide goed te starten.” Je kan Imen ook nog in Roeselare, Veurne, Oostende en Nieuwpoort vinden met zijn nachtkleding, ondergoed, keuken- en bedtextiel. (MG)