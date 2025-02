“Ik wil elke klant laten stralen”: unieke snit bij Gaël Allegaert (29) van De Haarcoach

Sinds kort kan je bij De Haarcoach op de Klijtberg in Vichte terecht voor een unieke kappersbeurt. Ook al staan er vier kappersstoelen opgesteld, het concept is één-op-één. “Mijn job is mijn passie en ik wil vooral geen bandwerk creëren”, zegt kapper Gaël Allegaert (29).

Sinds 1 juni 2019 heeft Gaël zijn eigen zaak, met als doel de beste kapper ter wereld te worden. Klanten kennen hem van zijn eerste vestiging in Avelgem. Bij De Haarcoach is elke behandeling uniek, met hartelijke ontvangst, persoonlijk advies en professionele zorg. “Het bezoek is pas geslaagd als mijn klant meteen blij is met het resultaat.”

Pure aandacht

Al van kindsbeen af was het duidelijk: haar speelde de hoofdrol in zijn leven. “Mijn eerste experimenten waren op mijn eigen haar, met stiekeme tondeuse-avonturen”, lacht hij. Het begon allemaal heel toevallig. “Op mijn zestiende vroeg mijn kapper in Kuurne of ik wilde helpen met haar wassen. Van daaruit werd mijn nieuwsgierigheid gewekt: brushen, knippen op oefenpoppen, kleuren… Het zat me duidelijk in de vingers.”

“Ik blijf workshops volgen en mijn technieken in kleur, snit en nieuwe trends verfijnen”

Hij haalde zijn middelbaar diploma handel aan Spes Nostra in Heule. “Ik leerde er hoe je een zaak runt. Ook verkocht ik zelfgemaakte hapjes aan het personeel in de frituur die mijn ouders uitbaatten. Achteraf bekeken misschien wat geïmproviseerd, maar de handelsgeest zat er al vroeg in.”

Op zijn achttiende keerde hij terug naar school om haartooi te studeren, voltijds. Gaël wil zich blijven ontwikkelen. “Ik blijf workshops volgen en mijn technieken in kleur, snit en nieuwe trends verfijnen. De producten en opleiding van Balmain Hair Couture tillen mijn werk naar een hoger niveau.”

Gelijkgestemden

Dames en heren vanaf 12 jaar zijn welkom in de zaak. De klik met klanten is essentieel: wie zichzelf is, trekt gelijkgestemden aan. Dat maakt De Haarcoach meer dan een kapsalon het is een plek waar je je goed voelt, van binnen en van buiten. “Ook in de toekomst wil ik mijn zaak laten bloeien, blijven inspireren en elke klant laten stralen met een unieke snit en een onvergetelijke ervaring”, aldus De Haarcoach.

Meer info via dehaarcoach.be en @dehaarcoach op Instagram en Facebook.