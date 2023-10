Ieperse ondernemers presenteren zich op Bedrijvencontactdagen

Op 13 en 14 december vinden de Bedrijvencontactdagen plaats in Kortrijk Xpo. Ook de stad Ieper neemt dit jaar opnieuw deel aan deze B2B-beurs en zet zijn schouders onder het Ieperplein.

“De Bedrijvencontactdagen zijn de place to be om binnen een gemoedelijke sfeer in eigen regio contacten te leggen en bruggen te bouwen”, aldus Diego Desmadryl, schepen van Economie.

“Een evenwichtig aanbod van exposanten weerspiegelt de economische dynamiek van de regio West-Vlaanderen. De contactdagen zijn een platform voor elk type onderneming: starters en gevestigde ondernemingen staan er zij aan zij. Ze streven naar hetzelfde doel: het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van hun relatienetwerk. Tijdens de vorige editie in april ’22 van Bedrijvencontactdagen vonden maar liefst 14.101 bezoekers uit industrie, dienstensector, groot- en kleinhandel, bouw en transport hun weg naar Kortrijk Xpo.”