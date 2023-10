Ieperse Gantner Ticketing haalt De Efteling binnen als klant

De Efteling, het grootste attractiepark van Nederland, gaat in zee met het Ieperse Gantner Ticketing voor haar reserveringen, tickets en kassasysteem. Het Ieperse bedrijf dat groeide uit het vroegere Syx Automations haalt zo opnieuw een belangrijke speler in de vrijetijdsmarkt binnen.

Gantner Ticketing heeft haar hoofdkantoor op businesspark Ter Waarde in Ieper en is een nazaat van het vroegere Syx Automations, dat in 2017 werd overgenomen door de Oostenrijkse groep Gantner. Het bedrijf biedt toonaangevende alles-in-één ticketingoplossingen voor de attractie- en vrijetijdsindustrie en kon onlangs De Efteling aan de haak slaan als grote klant.

Softwareplatforms

“Attractiepark- en resort De Efteling gaat voor ticketing, boeking en kassasysteem gebruik maken van de innovatieve ticketingoplossingen Enviso en Recreatex van Gantner Ticketing”, zegt Stefanie Dieryckx, teamlead marketing bij Gantner Ticketing. “Onze softwareplatforms beheren de online stroom voor school- en groepsboekingen, online ticketing en POS (point of sale, red.). Met Enviso Trade, ons herverkoopportaal, kan de Efteling eenvoudig samenwerken met gecertificeerde resellers. Gantner Ticketing zal ook een integratie bouwen met Skidata SAP en XAFAX.”

Enthousiast

Het Ieperse bedrijf is trots deze samenwerking te kunnen bekendmaken. “Gantner Ticketing is enthousiast over deze samenwerking en kijkt uit naar een succesvolle samenwerking”, vervolgt Stefanie. “Met de oplossingen van Gantner Ticketing kan de Efteling haar gasten een efficiëntere manier bieden om tickets en diensten te boeken, evenals een veiligere manier om betalingen te verwerken. Ze zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe partnerschap hen zal helpen hun gastervaring te verbeteren en het boekingsproces efficiënter te maken.” (TOGH)