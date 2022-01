Ieperse binnenruimten klaar voor heropening: “Drukste periode van het jaar gemist”

Het laaste Overlegcomité kondigde naast de invoering van een coronabarometer ook een aantal versoepelingen aan. Zo mogen binnenruimten zoals binnenspeeltuinen, subtropische zwembaden en bowlingbanen vanaf vandaag weer open. Voor de Ieperse uitbaters van dergelijke inrichtingen komen de versoepelingen geen dag te vroeg. “Het is nodig, want de steunmaatregelen waren absoluut niet voldoende”, klinkt het.

Met uitzondering van discotheken en dancings mogen de binnenruimten vanaf vandaag vrijdag 28 januari terug openen voor het publiek. Het gaat dan om binnengedeeltes van pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken en -tuinen, subtropische zwembaden, trampolineparken, bowling- en dartszalen, snooker- en biljartzalen, inrichtingen voor paintball- en lasergames, escape rooms, casino’s, speelautomatenhallen en de wedkantoren.

Mensen hebben nood aan activiteiten waarvoor ze niet achter de computer moeten zitten

Voor Bellewaerde Aquapark kwam het nieuws als een grote opluchting. Meteen was het ook alle hens aan dek om alles klaar te maken voor de heropening. “Wij gaan open op zaterdag 29 januari”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe van Bellewaerde. “Het is een dag later geworden, omdat we nog maar pas sinds begin deze week zeker weten dat we weer open mogen. We hadden het niet meteen zien aankomen en dachten dat we voor lange tijd gesloten zouden moeten blijven. Het water in onze zwembaden was volledig weggepompt. Dus hebben we in het begin van de week eerst het zwembad nog eens een grondige schoonmaakbeurt gegeven vooraleer we het weer met water opvulden. Dan moest het water nog opwarmen. We vreesden dat het net niet zou lukken om op vrijdag te openen, waardoor we beslist hebben om op safe te spelen en pas zaterdag bezoekers te verwelkomen.”

Afwachten

Ondertussen stromen de reserveringen binnen. “De mensen staan te popelen om weer dingen te doen. Het is koud buiten en dan is het natuurlijk aangenaam vertoeven in een subtropisch zwembad. Dus we verwachten wel dat we een vol zwembad zullen hebben. Je hebt enerzijds de mensen die een abonnement hebben die al een tijdje niet meer konden komen en anderzijds waren er ook heel wat mensen die een ticket gekocht hadden voor de kerstvakantie en die waarschijnlijk dat ticket verlengd hebben. Het zal natuurlijk ook een beetje afwachten zijn, aangezien we nog steeds met een hoge piek van de omikronvariant zitten.”

Filip Vandorpe voor Aquapark Bellewaerde waar men volop bezig is het zwembad in gereedheid te brengen voor de heropening. © TOGH

Pieter-Jan Breyne van escape rooms The Longest Hour en Virus Escape, die zaterdag opnieuw openen, ziet ook dat er blijkbaar een grote behoefte is aan leuke binnenactiviteiten. “De vraag is groot, want de afgelopen twee jaar zijn we alles samen ongeveer een jaar gesloten geweest. Er zijn heel wat boekingen en veel vragen per mail. Ik denk dat de mensen toch een beetje nood hebben aan of verlangen naar fysieke activiteiten die niets te maken hebben met achter de computer zitten. Zo’n escape game is daar wel het perfecte tegengewicht voor.”

Pieter-Jan Breyne van escape rooms The Longest Hour en Virus Escape in het centrum van Ieper. © TOGH

Ook voor een escape room gaat een heropstart gepaard met heel wat voorbereidingen. “We moeten alles testen, want alles werkt met domotica en er ligt hier veel elektronica”, vervolgt Pieter-Jan. “Het is niet ideaal wanneer dat een tijdje stil ligt. Na de lange sluiting van oktober tot juni vorig jaar is er van alles kapot gegaan omdat het te weinig gebruikt werd. Dan hebben we dus nog van alles moeten vervangen en herstellen. Omdat we nu maar een maand gesloten gebleven zijn, verwachten we nu wel minder problemen. Bovendien werken we met jobstudenten voor de uitbating van de spellen en die mensen moeten nu weer opgetrommeld en geïnformeerd worden. Er is dus wel wat werk aan zo’n heropstart, maar al bij al valt het mee. We hopen nu wel dat we definitief mogen open blijven. Ook voor onze jobstudenten, want voor hen is dat toch een inkomen dat anders wegvalt.”

Eigen spaargeld

Maar ook voor Pieter-Jan en zijn medezaakvoerders waren er financiële gevolgen. “Wij hebben heel wat vaste kosten die blijven doorlopen: verzekeringen, boekhouding, internet… en uiteraard ook twee leningen die afbetaald moeten worden. We kregen wel steunpremies van de overheid, maar die waren absoluut niet voldoende om die vaste kosten te recupereren. Dus wij hebben eigenlijk een paar keer eigen spaargeld in de zaak moeten steken. Wij wilden zeker niet dat de zaak kapot zou gaan door corona, aangezien we voor de coronacrisis merkten dat onze escape games rendabel waren. En dat mensen daar plezier aan beleven, maar het is natuurlijk niet fijn dat je er meermaals geld moet insteken omdat je verplicht gesloten bent.”

Drukste periode gemist

Bowling Atlantis in de Posthoornstraat wacht niet tot zaterdag om de deuren te openen. “Van 14 uur tot middernacht gaan we vrijdag (vandaag, red.) al open”, vertelt Kevin Mahieu. “Eigenlijk mochten we wel open zijn als horecazaak, maar aangezien we helemaal uit het stadscentrum liggen en er hier weinig passanten binnenkomen, vonden we dat niet opportuun. De mensen komen hier toch speciaal om te bowlen en te biljarten.”

“De voorbije weken viel me op dat veel mensen telefoneerden om te vragen of we al dan niet open zijn. Op den duur weten de mensen het ook niet meer. Het zal dit weekend dus nog afwachten zijn of onze heropening wel bekend genoeg is. Normaal is de kerstvakantie de drukste periode van het jaar voor ons, maar helaas hebben we dat moeten missen. Hopelijk komen de mensen die normaal in die periode komen nu massaal af, want het is nodig. De steunmaatregelen van de overheid zijn absoluut niet voldoende geweest. Voor december krijgen we zelfs niets en de steunmaatregelen voor januari zijn nog steeds niet goedgekeurd.”