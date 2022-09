Iepers familiebedrijf Versavel opent nu ook vestiging in Poperinge

Winkelketen Carrefour deed al een tijdje een oproep om een buurtwinkel te starten op de Paardenmarkt in Poperinge. In het najaar zal die er ook komen. Familiebedrijf Versavel uit Ieper zal er hun warme bakkerij openen en zal ook de producten van Carrefour aanbieden.

Het verhaal van bakkerij Versavel start in 1932. “Toen is de warme bakkerij van start gegaan en dat ging gepaard met een kruidenierswinkel. Sinds het prille begin worden verse producten en goede kwaliteit hoog in het vaandel gedragen”, zegt Marieke Versavel (30). Samen met haar broer Marijn (32) en vader Martin (58) runt ze ‘Versavel: Bakkerij en Carrefour Express’ langs de Meenseweg in Ieper. “De familiegeschiedenis begon bij onze overgrootvader Camiel. Hij had een bakkerij in Reningelst. Onze grootvader Joël vestigde zich in 1932 langs de Meenseweg in Ieper en daar zijn we eigenlijk altijd gebleven”, vertelt Marieke.

“Mensen doen hun inkopen tegenwoordig anders. Ze kiezen vaker om alles op één plaats te kopen”

In 2020 stapte Marieke in de familiezaak. “Mijn broer Marijn is bakker, dus voor hem was de stap naar het familiebedrijf een logische keuze. Waarom ik uiteindelijk ook in de zaak ben gestapt? We hebben een mooi bedrijf en ik zag potentieel om te groeien. Daarnaast heb ik altijd interesse gehad om te ondernemen”, zegt Marieke.

“Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen stappen in een familiebedrijf, dus het is fijn om met mijn kinderen de zaak verder uit te bouwen en samen te werken aan de toekomst”, vult vader Martin aan. “Wie weet stappen onze kinderen later ook in de familiezaak”, lacht Marieke.

Paardenmarkt

In Ieper is bakkerij Versavel een gekende en gevestigde waarde. “In 2021 zijn we aan de slag gegaan als Carrefour Express filiaal, maar onze bakkerij is uiteraard nog steeds aanwezig. Boodschappen doen bij een bakker en een slager wordt niet meer zo vaak gedaan. Mensen doen hun inkopen nu anders. Ze maken vaker de keuze voor het gemak, om alle inkopen op één plaats te doen. De keuze om een Carrefour filiaal te worden, heeft daar ook mee te maken”, zegt Marieke. “De samenwerking met Carrefour loopt goed en er werd ons de vraag gesteld of we een filiaal in Poperinge zagen zitten, waarbij we ook een eigen bakkerij mochten starten. Over dat voorstel hebben we heel goed nagedacht en we zijn ervan overtuigd dat we een meerwaarde kunnen betekenen in de Hoppestad. Het pand op de Paardenmarkt heeft ook een goede ligging. We bevinden ons in het centrum en er is ruime parkeergelegenheid.”

Breed assortiment

“Bij ons kan iedereen terecht. Er is een breed assortiment aan diverse producten. Wie hier de dagelijkse boodschappen wil doen, is zeker aan het juiste adres. Onze bakkerij is uiteraard ook een meerwaarde”, zegt Martin. “Dit is de vierde generatie bakker. We gaan voor echte, degelijke kwaliteit. In onze bakkerij vind je brood, pistolets, gebak, feesttaarten, roomijs en ijstaarten. In november of begin december, openen we onze deuren op de Paardenmarkt. Perfecte timing voor de Poperingenaars om onze producten in huis te halen voor de eindejaarsperiode!”