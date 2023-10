Ieperling Alain Monteyne (58) wordt eerste algemeen directeur van de Sint-Sixtusabdij: “We zijn klaar voor de toekomst”

De 58-jarige Ieperling Alain Monteyne is sinds maandag aan de slag als eerste algemeen directeur van de vzw Abdij Sint-Sixtus. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de brouwerij, het beheer van het patrimonium van de abdij en de relaties met andere ondernemingen. “Alain Monteyne brengt heel wat managementervaring en een waardengedreven visie mee”, zegt abt Manu Van Hecke.

Als algemeen directeur zal Alain Monteyne de broeders ook ontzorgen en bijstaan bij het beheer van de zakelijke belangen van de abdijgemeenschap, met speciale aandacht voor de waarden en visie van de monniken en de interactie tussen leken-medewerkers en broeder-medewerkers.

In 1987 begon Alain als master toegepaste economische wetenschappen (FUCAM, Bergen) zijn loopbaan bij Vandenbogaerde Vlees in Rekkem als assistent-bedrijfsleider. Een paar jaar later werd hij er bedrijfsleider. In 2000 ging Alain Monteyne aan de slag bij het Nieuwkerkse bedrijf Clarebout Potatoes, een producent van diepgevroren aardappelproducten, waar hij tot 2009 CEO was.

“Alain Monteyne heeft de nodige bagage om onze brouwerij te leiden” – abt Manu Van Hecke

Hij keerde terug naar de vleesverwerkende sector om er algemeen directeur te worden van Debaenst Vlees in Moeskroen. Sinds 2019 was hij als CEO aan de slag bij het Ieperse BonRill – BonMush, een van oorsprong vleesverwerkende onderneming die hij succesvol naar de productie van vegetarische voedingswaren loodste. Alain Monteyne (69) is gehuwd en vader van een zoon. In zijn vrije tijd houdt hij van tuinieren, wandelen en fietsen in de natuur.

Familiale gemeenschap

In de abdij worden drie trappistenbieren gebrouwen: Blond, 8 en 12. Er is een moderne productieomgeving, een ‘familiale’ trappistengemeenschap en een klein, gemotiveerd team aan. “Alain Monteyne brengt heel wat managementervaring en een waardengedreven visie mee”, zegt abt Manu Van Hecke. “Na meer dan 35 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van familiale ondernemingen die actief zijn in de productie van voedingswaren, heeft hij de nodige bagage om onze brouwerij te leiden en – binnen de monastieke context en de door het bestuursorgaan van de vzw bepaalde doelen – voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat de wereldse belangen van onze gemeenschap bij hem in goede handen zullen zijn.”

Brouwen om te leven

De Sint-Sixtusabdij maakt deel uit van de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Het leven van de monniken is in de eerste plaats een leven van gebed. Volgens de regel van Sint-Benedictus moeten Trappisten voor hun eigen levensonderhoud zorgen door middel van handenarbeid. In de Sint-Sixtusabdij werd het eerste bier gebrouwen in 1839. De verkoop van trappistenbier is de enige bron van inkomsten voor de abdijgemeenschap, maar de monniken streven geen productie- of winstmaximalisatie na.

Jaarlijks wordt in de Sint-Sixtusabdij slechts 7.500 hectoliter bier gebrouwen, gespreid over een 50-tal dagen. In Westvleteren brouwen de monniken om te leven. Ze leven niet om te brouwen. Momenteel wonen in de abdij 19 monniken. Er werken ook negen leken. Zes daarvan zijn aan de slag in de brouwerij onder toezicht van de broeders.