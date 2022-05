Ieper lanceert renovatiesubsidie leegstaande handelspanden, maar horeca uitgesloten

Wie een leegstaand handelspand in Ieper renoveert kan voor bepaalde werken 50% van de kosten gesubsidieerd krijgen van de stad, met een maximum van 5.000 euro. Op de gemeenteraad stemde de oppositie tegen omdat onder meer horeca en vrije beroepen worden uitgesloten. “De luxe om dit te doen heeft u in Ieper niet”, zei fractieleider Katrien Desomer van CD&V.

De Ieperse gemeenteraad keurde maandagavond een nieuw subsidiereglement goed voor de renovatie van leegstaande handelspanden. Het gaat om een eenmalige subsidie van 50% van de kosten van de werken met een maximum van 5.000 euro. Naast nachtwinkels, tabakswinkels, goktenten, seksshops… worden ook immo- en interimkantoren, horecazaken en vrije beroepen uitgesloten van de subsidie, maar daar ging CD&V niet mee akkoord. “Nu het middenstandsapparaat zo onder druk staat, gaan we niet akkoord dat bepaalde economische activiteiten worden uitgesloten voor bepaalde subsidies”, aldus Katrien Desomer (CD&V). “De luxe om dit te doen heeft u in Ieper niet. In meer dan één deelgemeente is al enige tijd geen dorpscafé meer, een ontmoetingsplaats in een dorp zorgt nochtans voor een meerwaarde. Jammer dat jullie op deze manier de dorpen niet willen ondersteunen.”

Huisartsen met pensioen

“Hetzelfde geldt voor een pand in de binnenstad. Hoe langer het pand leegstaat, hoe hoger de kosten om dit opnieuw in gebruik te nemen”, argumenteerde Desomer. “Dit zou u toch moeten aanmoedigen, zelfs als het om horeca gaat. Vrije beroepen worden ook uitgesloten. Er zijn toch wel wat huisartsen bijvoorbeeld die recent met pensioen gingen en waar we zien dat er niet direct opvolging is. Bij de bestaande huisartsenpraktijken zitten de agenda’s overvol. Ten slotte willen we erop hameren dat u een globaal plan maakt voor de middenstand, in plaats van hier en daar een reglement te lanceren zonder daar een duidelijk visie achter te steken.”

Kleinhandel heeft het moeilijk

Schepen van Lokale Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) reageerde: “Ook hier is er afgestemd geweest om te kijken welke sectoren het op dit moment het moeilijkst hebben om terug ingevuld te geraken. We hebben gezien dat vooral de kleinhandel het heel moeilijk heeft. We wensen ook te proberen die kleinhandel in combinatie met de horeca terug op punt te krijgen. Dat is ook de reden waarom we bepaalde zaken hebben uitgesloten van de subsidies. We zien dat leegstaande horecazaken minder en minder voorkomen. Ik heb samengezeten met eigenaars van horecazaken en die zeggen dat ze vooral problemen hebben in de deelgemeenten. We hebben ook gevraagd om dat eens te herzien, want het zijn vooral brouwers die daar eigenaars van zijn. Dat overleg zal verder gezet worden. We zien dat we vooral in de binnenstad de kleinhandel meer moeten ondersteunen en hopen met dit reglement om die terug op peil te krijgen.”

Leegstandscijfers

Op vraag van Katrien Desomer gaf de schepen ook nog recente leegstandscijfers. “In 2019 zaten we rond 8,6 %, waar we nu met een leegstand zitten van 9,6 %. We hopen met deze subsidie dat cijfer met enkele procentjes naar beneden te krijgen”, besloot de schepen.