Ieper klaar voor start van Gent-Wevelgem: “Dit zit ons in de verf als fietsstad”

Wielerfanaten in de Westhoek kunnen dit weekend weer hun hartje ophalen, want de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem slaat weer zijn tenten op in Ieper. Het stadsbestuur kon vorig jaar voor het eerst de 100.000 euro die ze als startstad betaalt aan Flanders Fields verzilveren, maar volgens Jurgen Crombez van Horeca Ieper en Centrummanagement is het toch geen onverdeeld succes.

Al wekenlang wapperen wielershirts in de Ieperse winkelstraten om de vierde start van Gent-Wevelgem in de kattenstad in de kijker te zetten. Op zondag 26 maart is het eindelijk zover. Zowel stadsbestuur als horeca hopen op mooi weer en een mooie opkomst. “Het programma blijft grotendeels hetzelfde als vorig jaar, dus we verwachten weer veel sfeer en ambiance”, zegt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper). Vorig jaar mochten we vaststellen dat de start heel wat volk naar onze stad lokte om live de wielersfeer op te snuiven. Er was veel interesse voor de ploegvoorstellingen op het grote podium.”

Fietstoerisme

De voorjaarsklassieker is een paradepaardje voor dit stadsbestuur, dat ieder jaar 100.000 euro – plus 10.000 euro extra per jaar – betaalt om het startschot te mogen geven. “Uiteraard is Gent-Wevelgem voor Ieper ook belangrijk als citymarketing voor een lange termijn”, vervolgt Desmadryl. “Tijdens het seizoen was er opnieuw een grote stijging van het aantal fietstoeristen. Daar zijn we uiteraard zeer tevreden mee. We zetten met onze dienst Toerisme sterk in op die promotie van het fietstoerisme met heel wat initiatieven, maar Gent-Wevelgem is daarvan natuurlijk wel de uitschieter. Het zet Ieper in binnen- én buitenland mooi in de verf als fietsstad.”

“Er werd heel weinig reclame gemaakt rond de start van Gent-Wevelgem” – horecabaas Jurgen Crombez

Ook dit jaar staat het startpodium weer opgesteld voor de ingang van het In Flanders Fields Museum. “De opstelling blijft identiek. Het zet onze prachtige Grote Markt en het IFFM in de kijker, maar benadrukt ook opnieuw de baseline In Flanders Fields”, vervolgt Desmadryl. “Vanaf dit jaar zullen trouwens ook de jeugdploegen worden voorgesteld op het grote podium. Op die manier zal het podium de hele morgen in beslag genomen worden. En staan de jongeren extra in de kijker.”

Dat klinkt vooral bij Bart Vannieuwenhuyse van de Koninklijke Ieperse Wielerclub als muziek in de oren. “Jeugdrenners die op een groot podium voorgesteld worden en dan achteraf hun trofee in de lucht mogen steken op hetzelfde podium als de profrenners, natuurlijk is dat leuk. Dat is in principe het hele opzet van zeven races in Flanders Fields. Dat zowel de vedetten als de jeugdrenners hetzelfde doen.”

Weinig communicatie

Jurgen Crombez van Horeca Ieper en vzw Centrummanagement lijkt minder enthousiast dan de vorige jaren. “Ik vind dat er heel weinig werd gecommuniceerd en heel weinig reclame werd gemaakt rond Gent-Wevelgem”, zegt de uitbater van onder meer de Yperley. Nochtans vind Crombez een beetje promotie wel noodzakelijk. “Vorig jaar was de eerste keer na corona en het was heel mooi weer, maar toch hoorde ik van de lokale handelaars dat het vooral ’s middags kalm was. In de namiddag kwam het wel meer op gang en vooral ’s avonds was het goed”, vervolgt Jurgen Crombez. “Maar je kon niet echt een vinger op de wonde leggen. Bleven mensen thuis omdat corona nog door de hoofden speelde? Of had het te maken met de organisatie zelf? Dit jaar is het dus een beetje afwachten.”

Jurgen Crombez denkt dat de economische toestand ook een impact heeft op het enthousiasme. “Het is een algemene trend dat de bedrijven zich inhouden. De voorspellingen voor 2023 zijn niet hoopgevend, ook naar toerisme toe. Iedereen zegt dat er veel boekingen zijn, maar ik stel me daar toch vragen bij. Minister Zuhal Demir zei in 2021 al dat de opflakkering er pas zou komen in 2024 en ik denk dat we dat zullen moeten geloven. 2023 wordt een beetje een overgangsjaar.”

Promofilmpje

De horecaondernemer bevestigt wel dat het fietstoerisme in Ieper in de lift zit, maar betwijfelt of de start van Gent-Wevelgem daar veel effect op heeft. “Het is volgens mij een combinatie van verschillende factoren. Op het moment dat corona uitbrak, hebben we een promofilmpje gemaakt gericht op gezinnen en fietsers, want dat was zowat het enige dat je mocht doen. Dat filmpje werd meer 1,1 miljoen keer bekeken. Toerisme Ieper en Westtoer hebben daar dan ook op ingespeeld. Corona heeft het fietstoerisme een boost gekregen, wellicht meer dan Gent-Wevelgem.”

Niettemin blijft Jurgen Crombez overtuigd van de meerwaarde van de start en de passage van Gent-Wevelgem door Ieper op langere termijn. “Van de klanten horen we vaak dat ze niet wisten dat het hier zo mooi was. Er is dus ook een deel onwetendheid bij de Belgen. De Westhoek is volgens hen het hinterland van de kust, maar we hebben onze heuvels, de wijnen, het biertoerisme… Veel mensen keren ook terug. Ten eerste omdat ze het leuk vinden, maar ook omdat ze niet alles konden doen wat ze wilden doen. En omdat ze hier met een glimlach verwelkomd worden. Het is niet toevallig dat Ieper voor de tweede keer werd verkozen tot meest gastvrije stad van België. Als voorzitter van de horca kan ik daar alleen maar trots op zijn.”