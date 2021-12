Houthulst veilt logistiek materiaal

Wie een voetbaldoel, tribunezitje, meubilair of ander materiaal op de kop wil tikken kan dit tijdens de veiling van de gemeente Houthulst. Tal van logistieke items verdwijnen onder de veilingshamer.

Het lokale bestuur van de gemeente Houthulst organiseert een veiling. Liefst 110 kavels zijn er met tal van spullen. Volgende goederen zijn er in de aanbieding: voertuigen, meubilair, garagemateriaal, sanitair, voetbaldoelen, tribunezitjes, en nog heel wat meer. De veiling gebeurt online. De 110 kavels bekijken en erop bieden kan via https://www.bopa.be/#/auction/154363/. Op 21 december van 13 tot 14 uur kan je de verschillende kavels gaan bekijken in de gemeentelijke loods, Klerkenstraat 114A in Klerken. Bieden kan nog tot en met diezelfde dag. De aangekochte goederen kunnen dan opgehaald worden op 28 december tussen 9 en 11 uur.