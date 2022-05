Hostellerie Saint Nicolas in Elverdinge van twee naar één Michelinster: “Donderslag bij heldere hemel”

Bij Hostellerie Saint Nicolas in Elverdinge zijn ze nog altijd niet goed van de degradatie van tweesterrenrestaurant naar één ster in de Michelingids, maar vader en zoon Franky en Michael Vanderhaeghe rechten hun rug en zijn vastberaden om op hoog niveau te blijven koken. “Deze gebeurtenis moeten we eerder vatten als een soort beproeving en misschien ook als een opportuniteit”, klinkt het.

Hostellerie Saint Nicolas was het restaurant van Jacques Debacker en gelegen in de schaduw van de Sint-Niklaaskerk in het centrum van Ieper toen de amper 23-jarige Franky Vanderhaeghe en 19-jarige Sandra Nys de zaak overnamen in 1990. In 2003 verhuisden ze naar de huidige locatie in Elverdinge en meteen werden ze bekroond met een eerste ster in de Michelingids. Twee jaar later volgde een tweede ster. Zestien jaar lang droegen ze de twee sterren met veel trots, maar sinds 23 mei 2022 komt er een einde aan nu blijkt dat de Michelingids Hostellerie Saint Nicolas maar één ster geeft.

Culinaire ontmoetingsplaats

De ontgoocheling is dan ook groot. “Sinds 1990 hebben we onze zaak, Hostellerie Saint Nicolas, uitgebouwd tot een culinaire ontmoetingsplaats die zijn bekendheid geniet in Ieper en ver daarbuiten. De kers op de taart kwam dan ook in 2005 met een tweede Michelinster als bekroning. Dat deze tweede ster nu plots wegvalt, komt aan als een donderslag bij heldere hemel”, klinkt het op de facebookpagina van Hostellerie Saint Nicolas.

Opportuniteit

“Het overvalt ons, we worden er stil van, we stellen ons vragen…. Maar volgens ons mogen deze momenten maar tijdelijk zijn. Het terugvallen op één ster mag beslist niet ervaren worden als een permanent gegeven. Van ‘bij de pakken blijven zitten’ is er dus hoegenaamd geen sprake. Uitgaan van een achteruitgang of een teleurstelling, lijkt ons niet de juiste aanpak. Het wijnglas kan halfleeg… maar ook halfvol zijn! Vandaar dat we deze gebeurtenis eerder moeten vatten als een soort beproeving en misschien ook als een opportuniteit.”

Drijfveer naar vernieuwing

“Daarom zullen we ons samen met ons team blijven concentreren op de verdere aanpak van onze familiale zaak, waarbij de klant en de integrale focus op het bord centraal staan. De veerkracht, de culinaire passie, de duurzaamheid en de drijfveer naar vernieuwing zijn aanwezig en zullen we verder steeds hoog in het vaandel dragen. Met deze motivatie en de toekomstgerichte opvolging en aanpak gaan we verder.”

“We rechten dan nu de rug en blijven gaan voor een warme familiezaak, waar de mensen samen met ons genieten en een mooie tijd beleven”, besluit het bericht.