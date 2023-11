Zwembadbrasserie Barkedeine in Oostende is failliet: “Kosten waren te hoog”

Brasserie Barkedeine, het horecagedeelte van het zwembadcomplex Brigitte Becue, is dicht. De stad wil de ruimte open houden, Farys lanceert een nieuwe concessie. Voor de clubs wordt het in tussentijd aanpassen. “Zo’n procedure neemt maanden in beslag”, aldus schepen Björn Anseeuw.

Na de opening van het zwembad Brigitte Becue op 1 mei 2021 opende kort nadien ook Brasserie Barkedeine. De brasserie op de eerste verdieping bood drank en maaltijden aan en was voor veel verenigingen en zwembadgebruikers een ontmoetingsplaats, omdat men er een mooi zicht heeft op het bad. Op dezelfde eerste verdieping zijn ook vergaderzalen.

Uitbater Jeffrey Baetens zette de concessie stop en sloot Brasserie Barkedeine. Voor het publiek kwam dat als een verrassing. Door omstandigheden kunnen we niet meer openen. We zullen wel elders in Oostende opnieuw beginnen, liet hij maandag weten aan zijn klanten.

Te hoge kosten

Het zijn geen vrolijke dagen voor Jeffrey Baetens, die het faillissement aanvroeg. “Het is een samenloop van omstandigheden, maar de kosten die we hadden waren te hoog om dit nog haalbaar te houden. Daarom moesten we deze beslissing nemen. In overleg met onze advocaat beslisten we om het vooraf niet aan te kondigen en meteen te sluiten.” Jeffrey is duidelijk over de oorzaak: “Het personeel was het probleem niet. We konden rekenen op meer dan 10 medewerkers, vooral studenten en flexi-jobbers. We hadden dus genoeg mensen. En ook de samenwerking met de sportclubs verliep goed. Zij vinden het uiteraard zeer jammer”, aldus Baetens.

“Vooral de huur was een probleem. Die was te hoog en we hadden dat al gemeld aan Farys. We probeerden het met hen te bespreken, maar ze konden er weinig aan doen. Ik gaf dus vooral signalen, maar helaas was dat niet voldoende.” Voor Jeffrey een bittere pil, want zijn andere zaak in Lokeren zette hij destijds stop omwille van de afstand met Oostende. Hij wil de gebeurtenissen nu even laten bezinken: “Ik heb het twee jaar en zeven maanden gedaan, en start zeker een nieuwe zaak op. Maar dat is niet voor nu meteen. Ik wil eerst het faillissement afhandelen en wat rust nemen.”

Gevolgen

“We wisten dat het niet bijster goed ging met de cafetaria, maar kregen ook pas op maandag het bericht dat de zaak sluit”, reageert schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor de concessies. “We bekijken nu hoe we de sluiting zo snel mogelijk kunnen invullen. We onderzoeken pistes. Bezoekers en sporters zullen wel nog in de ruimte mogen komen en er plaatsnemen. We gaan nu na welke impact de sluiting zal hebben op de activiteiten in het zwembad zelf.”

De vergaderzalen en tribune blijven toegankelijk, de toegang wordt voorzien door het zwembadpersoneel. Het zijn vooral de verenigingen die de gevolgen zullen voelen. Zij kregen van de stad inmiddels een brief waarin gevraagd wordt niet meer te blijven rondhangen in de lokalen of Brasserie Barkedeine. De stad gaat na of ze de horecaruimte kan open houden zodat ouders en clubs een wachtruimte hebben. Maar de stad waarschuwde de verenigingen ook: “Als dit te veel vuilnis met zich meebrengt, dan wordt de zaak alsnog gesloten. Dat geldt ook voor de tribunes. Ze zullen open zijn tijdens wedstrijden maar er zal niet gepoetst worden.”

Nieuw concessie?

“Er zal een nieuwe concessionaris moeten komen, maar die procedure neemt verschillende maanden in beslag. Ondertussen werken we aan een andere oplossing voor de invulling van de cafetaria. Er zijn verschillende pistes maar het is nu te vroeg om daarover al iets te zeggen”, aldus schepen Björn Anseeuw.

Hendrik Wallijn, die in 2021 ook kandidaat was voor de concessie, kijkt met een wrang gevoel naar de situatie. “We hadden een sterk dossier. We verzekerden een hoger percentage aan Farys, goed voor 50 procent van de punten. We hadden de steun van de watersportverenigingen en ook 15 procent van de punten stond daar op. Ik moet er geen tekening bij maken waarom ik dat destijds niet gekregen heb.” Hij is niet van plan om de concessie over te nemen. “Zeker niet met het huidige stadsbestuur. En met dezelfde schepen is dat niet zinvol.” (Hendrik Wallijn was tot 2018 N-VA-voorzitter in Oostende, maar na een vertrouwensbreuk met kopman Björn Anseeuw nam hij ontslag. Walllijn kwam later dat jaar met een eigen lijst, red.).