Zware brand is zoveelste tegenslag voor restaurant Njord: “We willen toch snel weer openen”

De uitbaters en medewerkers van restaurant Njord blijven niet van onheil gespaard. Na de coronacrisis overleed in september hun grillchef Uke Thaqi in een verkeersongeluk en nu zorgt een brand ervoor dat de zaak wellicht een hele tijd gesloten blijft. “De schade is veel groter dan eerst ingeschat. Ik vrees dat het meerdere werken zal duren voordat we weer gasten kunnen ontvangen.”

De avondshift moest vorige zondag eigenlijk nog op gang komen. Maar voor de eerste gerechten op de grill belandden, moest rooftoprestaurant Njord op de zevende verdieping van het ABC-gebouw in Zeebrugge al ontruimd worden. “Er waren nog maar 15 klanten binnen die net aan het aperitief zaten”, zegt chef-kok Robin Dendooven, die op dat moment achter het fornuis stond. “Plots zag ik hoe een zwart rookgordijn vanuit het afzuigsysteem de keuken binnensloeg. Het was geen normale rook, besefte ik meteen.” David Dendooven, de zaakvoerder van Njord, was net gearriveerd toen de zwarte rookpluim in de keuken sloeg. “Ik ben meteen naar de bovengelegen verdieping gelopen. Daar was het duidelijk: er was brand in de technische ruimte.”

Er werd meteen beslist om de klanten van Njord te evacueren via de trap de lift was automatisch geblokkeerd door de brandmelding. Ook David en het personeel brachten zich in veiligheid in afwachting van de hulpdiensten. “Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, al moesten ook zij via de trap naar boven om de brand te blussen”, vervolgt David.

De situatie was uiteindelijk snel onder controle, maar toch is de ravage groot. Zondagavond sprak Dendooven nog de hoop uit om al déze week weer te openen, maar dat blijkt een utopie. “De schade is groter dan we eerst dachten, ja. Het water in het restaurant stond enkele centimeters hoog”, zegt David, terwijl hij ons de ravage in de technische ruimte toont. “Ook in de keuken is er grote schade. Het water van het automatische sprinklersysteem sijpelt daar nog steeds door het plafond.”

Weken werk

En hoewel David en zijn team zondagavond al met de opkuiswerken startten, ligt er nog heel wat werk op de plank. “Kijk naar het parket: dat krult nu al omhoog”, zucht de zaakvoerder. “En zonder afzuigsysteem of keuken kan je nu eenmaal geen restaurant runnen. Want ook enkele elektrische apparaten zullen waarschijnlijk beschadigd zijn door de waterinsijpeling.”

(foto MM)

“Intussen weten we dat de oorzaak ligt bij een motor die kortsluiting gaf. Wanneer we verwachten weer te kunnen openen? Dat is moeilijk te zeggen. De schade is veel groter dan ik eerst had ingeschat. We zijn nu volop offertes aan het opvragen om een en ander te laten herstellen en vervangen. Natuurlijk doen we er alles aan om zo snel mogelijk te kunnen heropenen maar ik vrees dat het toch meerdere weken zal duren voordat we terug gasten kunnen ontvangen.”

Hoewel hij diep vanbinnen beseft dat Njord wellicht enkele weken gesloten zal zijn, blijft David optimistischer in zijn uitspraken. “We willen zo snel mogelijk weer gasten ontvangen en we zullen daar alles aan doen”, besluit de zaakvoerder. “Het geluk is dat we de brand snel hebben opgemerkt en er niemand gewond raakte. Als zoiets gebeurt net na sluiting, zouden de gevolgen wellicht veel groter zijn. Tot dan proberen we de klanten zoveel mogelijk op te vangen in Ter Doest (het andere restaurant van de familie in Lissewege, red.).”