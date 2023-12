Zussen sluiten na dertig jaar de deuren van Bistro Debaere: “Mama zag ons liever niet in horeca belanden”

Het stijlvolle restaurant ‘Bistro Debaere’ in het centrum van Moorsele sluit op 22 december de deuren. Katrien (68), Mieke (59) en Martine (57) Debaere vinden het tijd om het na een lange carrière in de horeca wat rustiger aan te doen.

De drie zussen groeiden op op dezelfde plek waar ze nu werken. Het ouderlijke huis ligt ernaast, het huidige restaurant is dan een paardenstal, want vader Marcel Debaere begon in 1971 met het Zilveren Spoor, wat dan al een mix van een manege, een restaurant en een club was. Marcel is een gedreven ondernemer want hij startte ook de Kortrijkse Zilversmederij op aan het Kortrijkse Sint-Amandsplein.

De zussen vertellen: “Het Zilveren Spoor was niet alleen restaurant maar ook feestzaal. We hebben er veel huwelijken en allerlei soorten feesten gedaan. We hebben veel gewerkt, al van jongs af aan. Ons wiegje stond in Werken, zoals ons vader zei”, lacht Katrien. “De feestzaal had iets speciaals, met het zicht op de piste en de paarden. Er waren regelmatig jumpings, maar dan eerder op regionaal niveau. Later, met de familie Vangeenberghe, groeiden die uit tot internationale gebeurtenissen. We hadden ook een goeie club, met een eigen bestuur, die de Sint-Hubertusfeesten en nog veel meer organiseerde.”

Groot gezin

“We zijn een groot gezin, met acht kinderen. Dominique, helaas al gestorven, had een restaurant in Nederland, Martin is op pensioen en werkte in de vleeshandel, Michael zit in de ‘sales’, Marc is internationaal parcoursbouwer en Manuela is turnlerares. Katrien volgde de hotelschool aan Spermalie, Mieke deed kleuteronderwijs en Martine is apotheekassistente.”

“Onze mama wilde niet dat de jongste drie een horeca-opleiding volgden. Jammer genoeg verloren we onze mama, Nicolle Vandamme, al in 1985. Papa verkocht het Zilveren Spoor in 1991 en toen hebben we onze paardenstal hier omgebouwd tot deze Bistro Debaere. We zijn gestart in 1993. Ja, ons Katrien werkt al 50 jaar in de horeca, het is al eens tijd om er dan mee te stoppen zeker?”, lacht Mieke.

“Die 30 jaar zijn voorbijgevlogen. Door de jaren hebben we een ruime groep vaste klanten opgebouwd. We hadden een goed contact met de vele middenstanders. We hadden hier in de straat een vis-, kaas- en fruitwinkel, een natuurwinkel en een bakkerij. Bijna elke woning in de Ieperstraat tot aan bakker Peter was een zelfstandige. Het is wel jammer om te zien dat dit allemaal verdwijnt.”

“We vinden het spijtig om te stoppen. Jarenlang werkten we vijf avonden per week, en de mensen bleven graag zitten. Enkele jaren geleden kozen we voor nog drie avonden. Wat ons veel plezier doet, is dat veel mensen bleven terugkomen. Toch een mooi teken van tevredenheid.”

Klassieke Franse keuken

Ondanks de hoop van mama dat de jongste drie niet in de horeca zouden belanden, kozen ze er zelf voor. Mieke heeft een passie voor koken. “Als ik ergens ga eten, steel ik met mijn ogen. Ik heb veel geleerd van de man van onze oudste zus, die een eigen restaurant had.” Katrien doet de zaal en Martine verdeelt haar aandacht over de twee. Zij kookte ook jaren in de Gouden Kroon.

“We hebben een klassieke Franse keuken, met pure gerechten. Kalfszwezeriken, tong, lam of filet puur, stoofpotjes en nu wild, natuurlijk. In het begin was alles volgens de etiquette, met het bestek op zoveel centimeter. We deden versnijdingen in de zaal, in de manege, zodat men kon zien wat we deden. Er is veel veranderd, er ligt nu veel meer klemtoon op de presentatie op het bord.”

De laatste jaren werd het moeilijker om personeel te vinden. Een bijzondere vermelding gaat naar Joachim Naert die 20 jaar de garçon was tijdens het weekend. De kleinkinderen kwamen in de zaak maar die zijn nu afgestudeerd in verschillende richtingen en staan niet te springen om de zaak over te nemen.”

Gebouw te koop

“De middag van 22 december wordt de laatste shift. Het gebouw staat te koop. Er was al wat interesse om er een fruitwinkel in onder te brengen, of een B&B, een bureau. Er kan van alles in komen, het hoeft zeker geen restaurant te zijn. Als je springt als jonge gast, zijn er zeker kansen als je iets graag doet.”

Katrien, Mieke en Martine gaan nu iets meer genieten. “Wandelen, yoga, een reis naar New York, maar ook blijven bijleren, computerles volgen of Engels, en eerst nog alles afsluiten.” Katrien vat het kort samen: “De boots aan en lekker eten.” (HV)