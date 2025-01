Zussen Marie en Lien zetten frituur Routier te koop: “We gaan nu zelf op het gemak een frietje komen eten”

De bekende frituur Routier aan de rotonde langs de Menenstraat op de grens van Geluveld met Geluwe en Kruiseke staat te koop. Na zeventien jaar nemen de zussen Marie en Lien Claeys afscheid van hun frituur.

Zeventien jaar geleden namen de zussen Marie en Lien Claeys de al bestaande frituur over. Ze maakten van frituur Routier een druk beklante zaak die bekend werd in heel de regio met een ruim aanbod. “We hebben mooie jaren meegemaakt”, vertellen beide zussen. “De frituur is erg goed gelegen aan de N8. Onze frituur is niet ver van Bellewaerde en niet ver van de autosnelweg A19. Ook veel vrachtwagenchauffeurs vonden de weg naar onze frituur.”

“In de loop der jaren hebben we de zaak gemoderniseerd en gezinsvriendelijk gemaakt. Zo zijn er binnen 16 zitplaatsen en voor de frituur nog eens 24 zitplaatsen. Achter de frituur is een prachtig aangelegd en overdekt terras met 10 houten zitbanken en een tuin, met nog eens negen zitbanken en speeltuigen voor kinderen. Ook is er ruime parkeergelegenheid.”

Service en kwaliteit

Het belangrijkste blijft natuurlijk een goede service en goede kwaliteit. “We hebben altijd gezorgd voor een ruim en kwalitatief aanbod dat geserveerd werd met de glimlach. Zo hadden we klanten die heel regelmatig bij ons langskwamen. Het contact en de gesprekken met de klanten zullen we enorm missen. We hebben hier echte vriendschappen opgebouwd.”

“Het contact en de vele gesprekken met de klanten zullen we enorm missen”

“Om goed werk te leveren moet je ook goed uitgerust zijn. Zo hebben we drie netten om frieten af te bakken, vier netten voor het bakken van vlees en de mogelijkheid om meerdere bestellingen tegelijk te bereiden. Het moest hier vooruit gaan. Wij wachten zelf ook niet graag. De klanten zeiden altijd dat het hier vlug gaat. We waren ervoor bekend.”

Andere richting inslaan

“Het was hard werken, maar we deden het heel graag gedaan. Het was een job met veel variatie en heel veel menselijk contact”, stellen Marie en Lien. “Nu stoppen we noodgedwongen omwille van gezondheidsredenen. Aanhoudende schouderpijn maakt het werken moeilijker. Toen we met de frituur startten, waren we van plan om het 15 jaar samen te doen. Het zijn er uiteindelijk 17 geworden.”

“We zijn er samen aan begonnen en we stoppen ook samen. Nu gaat ons leven een andere richting uit. We hopen op een goede koper die de mooie zaak goed draaiende kan houden. We zullen zeker in de toekomst in de Routier nog eens een frietje komen eten, want de zaak zal voor ons na zoveel jaren bijzonder blijven.”