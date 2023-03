Zusjes Vandewalle openen Piece of Cake aan jachthaven van Zeebrugge: “We geloven echt in deze locatie”

De zussen Julie (23) en Emily (26) Vandewalle openen op 15 maart de deuren van Piece of Cake, een ontbijt-, lunch-, en tearoomzaak aan de jachthaven in Zeebrugge.

De Tijdokstraat in Zeebrugge heeft er binnenkort een nieuwe, frisse horecazaak bij. Met zicht op de bootjes en in het voormalige pand van visrestaurant Slabinck opent Julie Vandewalle de ontbijt-, lunch-, en tearoomzaak Piece of Cake. Julie laat zich in de zaak bijstaan door haar zus Emily, die vooral de bediening in de zaal voor haar rekening zal nemen. Beide uit Heist afkomstige zussen hebben wel al wat ervaring in de horeca.

“Ik heb hotelschool Ter Groene Poorte gevolgd, waar ik zowel de opleiding voor bakker als voor sommelier volgde. Mijn stage deed ik onder meer in het sterrenrestaurant Librije in het Nederlandse Zwolle. Later werkte ik nog als sommelier in een aantal Knokse restaurants, zoals Sel Gris en Caillou. En ik werkte ook nog bij Patisserie De Baere in Knokke”, stelt Julie zich voor.

Dagzaak

“Mijn zus volgde een opleiding toerisme en onthaal in Spermalie en ook nog in het Sint-Jozefsinstituut. Na haar opleiding werkte ze voornamelijk in de zaal bij restaurant De Kruier in Westkapelle. Zelf een eigen zaak beginnen is mijn kinderdroom en dan leek het me helemaal mooi om dat samen met mijn zus te doen. Mijn zus wilde zelf ook wel wat meer quality time kunnen inbouwen, dus toen ik haar vroeg of ze wilde meewerken in het concept van een dagzaak – dus veel meer praktische uren dan in een restaurant – hapte ze al vlug toe.”

Hoewel Zeebrugge op het eerste zicht minder evident lijkt om met een nieuw horecaproject te beginnen, toont Julie zich toch enthousiast over de locatie. “Er is hier best wel veel activiteit, met ook de populaire bar Ono en de jachthaven vlakbij. Ik geloof er echt wel in”, klinkt het.

Speelse inrichting

“We hebben de zaak speels en huiselijk ingericht en gaan prat op onze zelfgemaakte boterkoeken en sandwiches. Als lunch bieden we kleinere gerechten, zoals een quiche of clubsandwich, maar ook garnaalkroketjes en soep. En vanaf 14.30 uur ongeveer is de zaak geopend als tearoom.