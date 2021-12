Zuiders genieten van tapas en een drankje in Izegms ‘La Talpa’

Wie zich graag eens laat verleiden door een een tapasplank en een lekker drankje, kan zich in het weekend laten gaan in ‘La Talpa’ in de Molstraat 101. Gastvrouw is Marianne Lambrecht.

‘La Talpa’ is Italiaans voor ‘de mol’ en op dit adres in de Molstraat was jarenlang café De Mol gevestigd. Een wijkcafé in een wijk met een rijke geschiedenis. Denk maar aan de vroegere wijkfeesten in augustus en het goed draaiende wijklokaal ‘Het Mollekotje’.

Wijn- en tapasbar

Marianne Lambrecht is een Tieltse die ongeveer een jaar geleden wijn- en tapasbar ‘La Talpa’ opstartte. “Daarvoor werkte ik in ons eigen tuinaanlegbedrijf ‘All-in-Garden’ in Wingene, waar ik instond voor de facturatie, offertes, rekeningen, bestellingen enzovoort”, zegt Marianne. “Tot ik het plan opvatte om een B&B te beginnen in een of ander zuiders land. Uiteindelijk zag ik daar van af omdat ik mijn zoon Bjarne en schoondochter Charlotte, die ik als mijn eigen dochter beschouw, te veel ging missen. Ik ging meteen op zoek naar een geschikte locatie om hier ergens in de provincie met een zuiderse wijn- en tapasbar te beginnen. Liefst in een niet te groot pand, maar toch wel met een vrij groot terras voor in de zomermaanden. Een gemakkelijke zoektocht was dat niet, maar het vroegere café De Mol in de Molstraat 101, nog niet eens zo ver van Tielt, leek me ideaal.”

Aftasten

Marianne tastte een tijdje af hoe en welke dagen en uren ze het best haar zuiders project ‘La Talpa’ kon openhouden. “De weekendformule – de vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17 uur – leek mij het beste. Ik wil er zeker geen nachtcafé van maken, wel een gezellige wijn- en tapasbar. Een plek waar men met familie en vrienden kan genieten van lekkere tapas, wijnen, speciale bieren, vers gemaakte cocktails en alcoholvrije mocktails, alles overgoten met een zuiders sausje…”

Marianne heeft in ‘La Talpa’ twee soorten tapasplanken: een basic versie met alleen koude tapas en een luxe versie met ook warme gerechtjes.

“Die kunnen ook takeaway besteld worden via de Facebookpagina ‘La Talpa’, Facebook Messenger of via de website www.latalpa.be. Natuurlijk zijn er nog allerlei andere tapasgerechtjes die regelmatig veranderen. Maandelijks is er ook een sushiweekend. En dan zijn er nog de poké bowls, voorlopig alleen in een automaat in Tielt te verkrijgen. Maar het is de bedoeling dat die binnenkort ook takeaway kunnen besteld worden.” (IB)