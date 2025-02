Zoon heropent Bistro De Steiger: Zaak bleef jaar dicht na hersenbloeding moeder

Aan de Werfkaai 11 in Zeebrugge heropenden Niels Lammens (23) en Nyssa Giraldo (20) de deuren van bistro De Steiger, bijna een jaar nadat Niels’ moeder getroffen werd door een hersenbloeding en moest stoppen met de zaak. “De bedoeling is om meer richting gastronomisch restaurant te gaan.”

De vele vaste gasten kunnen sinds Valentijnsdag dit jaar opnieuw terecht bij bistro De Steiger langs de Werfkaai in Zeebrugge. Al is er wel een en ander veranderd bij het restaurant dat bijna tien jaar lang werd uitgebaat door Sabine Lammens en Geert Staelens en waar vooral fondue op het menu stond. “Mijn moeder werd op 3 maart vorig jaar getroffen door een hersenbloeding en zo moesten ze stoppen met de zaak”, vertelt Niels. “Ik had toen zelf mijn professionele bezigheden en het was dus niet zo evident om zomaar in te springen en over te nemen. Ik heb de opleiding voor kok gevolgd aan Ter Groene Poorte en heb daarna lange tijd gewerkt in gasthof Siphon in Damme, zowel in de zaal als aan de haard voor de grillades”, gaat Niels verder. Daarna heb ik zo’n anderhalf jaar gewerkt als freelance chef, bij restaurants en voor grote evenementen waar ze een kok nodig hadden.. Ik deed ook zelf catering en evenementen en werd daarin bijgestaan door mijn vrouw Nyssa Giraldo, die ook nog een vaste job had in een golfclub.”

Toen Niels’ moeder en stiefvader Geert Staelens, die hij als zijn vader beschouwt, met de zaak stopten, kwam de vraag van klanten steeds vaker om die weer op te starten. “En uiteindelijk is dat dus ook wat we gedaan hebben. Het is mooi dat we dit als familie kunnen doen. Nyssa en ik hebben nu ook een kindje. Mijn vader Geert helpt ons ook waar hij kan. Er zal wel een en ander veranderen. Nu werken we nog min of meer met de klassieke kaart; met dus ook de fondue. Maar stilaan willen we opschuiven naar een meer gastronomische keuken. Dat is mijn ambitie. Maar we doen dat niet al te bruusk om de klanten mee te krijgen in het verhaal.”

Info: www.bistrodesteiger.com