ZOMERtuin Kortrijk brengt komende maand sfeer en gezelligheid in onze stad

Volgende week vrijdag vanaf 18 augustus wordt de idyllische stadstuin te Broelkaai 6 door Jova Sfeercreaties omgetoverd tot dé gezelligste binnentuin in onze bruisende stad. “Een tuin om in weg te dromen in een authentieke en ontspannen sfeer”, zegt Joran Vanhoenacker (33). De zomerbar blijft open tot 18 september.

De tuin van Broelkaai 6, vlak naast de verlaagde Leieboorden, wordt van 18 augustus tot en met 18 september – in samenwerking met DURFbar – omgetoverd tot ZOMERtuin. Joran brengt met zijn zomerequivalent van WINTERTUIN vijf weken lang muziek, eten en sfeer naar centrum Kortrijk.

Uitgebreide drankkaart

Voor de gelegenheid werd speciaal een buitenbar geïnstalleerd, bestaande uit houtelementen met een rustieke bierkratwand van Cornet. “Op de kaart staan tien verschillende bieren, de wijnen van RAM en non-alcoholische dranken waaronder alcoholvrij bier, mocktails en frisdranken. We hebben ook een uitgebreide cocktailkaart met tiental cocktails waaronder Dark ’n Stormy met The Kraken Rum en Paloma met Hierbas de las Dunas met 100% kruiden uit de Noordzee.” De kleine honger kan gestild worden met snacks zoals ijsjes, kaasballetjes, mama’s hummus, wrap en pizza to share.

“Dinsdag en woensdag werken we samen met kunstencentrum BUDA voor de jaarlijkse openluchtcinema. De bar zal dan van 19 tot 23 uur open zijn. Reserveren kan voor slechts 2 euro op www.buda.be”, aldus Joran. Op donderdag wordt de livestream van Operatiekwartier doorgetrokken naar de tuin, zij hebben hun vaste stek vooraan het gebouw. Op vrijdag volgen events met lokale dj’s.

Kidscorner

“Wat ZOMERtuin zo leuk maakt, zijn de verschillende hoekjes en zitplaatsen op de site. We hebben hangmatten, tonnen, een chillzone onder de boom, loungezetels onder de pagodetent en heel veel strandstoelen. Voor de kleinsten hebben we een heuse kidscorner. Een tipitent met leesboekjes, speelkussens, een schommel en verscholen zoekopdrachtjes onder de sparrenboom. De zone ter hoogte van de oranjerie kan gereserveerd worden.”

Vrijdag – van 19 uur tot middernacht – gaat het openingsweekend van start en staat Operatiekwartier in voor de muziek met dj Kirschklub en Mojo Bojo. De wereldkeuken van Streat verzorgt tijdens het eerste weekend de hapjes en op zondag staat het lokaal bier Halsbergh in de kijker. “We hebben elk weekend een andere gastkok, dat zorgt voor een mooie mix van lekkers. Muze’s voorziet in het weekend van 26 en 27 augustus flatbread. Dat weekend is er ook een closetsale. Drie vriendinnen die hun tweedehandskledij van kwaliteit plus accessoires verkopen. Toujours Dimanche maakt zijn intrede in de cateringwereld en pakt uit met verschillende pasta’s tijdens het eerste weekend van september. Gevolgd door de pizza’s van Vonken Ovens de week erop en street grill van Foodtruck Floryn tijdens het laatste weekend.”

ZOMERtuin is open op dinsdag en woensdag tijdens de openluchtcinema en op donderdag en vrijdag vanaf 15 uur tot middernacht. Zaterdag is de zomerbar open van 13 uur tot middernacht, zondag tot 23 uur.