Zomerbar Zomerstek knalt nog laatste keer

Zomerbar Zomerstek in het landelijke Gits is niet aan zijn eerste editie toe. Ook dit jaar zit de pop-up zomerbar avond na avond gezellig vol.

Zeker bij de zwoele temperaturen tijdens de zomermaanden is het grote terras een troef, maar ook binnen vinden heel wat mensen een plaatsje in de leuk aangeklede serre. “Het is hier erg gezellig, zowel binnen als buiten. We komen vooral voor de heerlijke drankjes in een gemoedelijke sfeer. We hebben hier net genoten van een heerlijk tapasplankje”, aldus bezoeker Vicky Devos. Naast het verzorgde eten staan er ook tal van evenementen gepland.

“Zaterdag 20 augustus is DJ Velle te gast om de summer vibes erin te krijgen, al zal dat niet moeilijk zijn met deze temperaturen. Op zondag 28 augustus houden we een ‘Closing Party’ waar deejays Tyler & Cookies de gedroomde afterparty zullen verzorgen. Vooraleer Zomerstek ermee ophoudt, knallen we nog eens”, aldus Geert Defevere van Zomerstek. Alle praktische informatie is terug te vinden op de Facebookpagina van Zomerstek. (EVG)