Zomerbar Vianima in Veurne klaar voor zonnig weekend

Onze regio telt talloze zomerbars, maar elk hebben ze hun eigen identiteit waarmee ze je trachten te overtuigen om een zomerse namiddag of avond bij hen te spenderen.

Van waar de naam?

Joppe liet zijn fantasie werken en versmolt het Italiaanse viaggio (reis) met anima (verwijst naar animatie) tot Vianima. Joppe wil in de toekomst ook reiswandelingen organiseren.

Wie zijn de uitbaters?

Eventmanager Joppe Degrave (26) met de hulp van Sidney Soubry en Herman Debert.

Wat is het concept?

Relaxen in een strandstoel of op een afgedankt stoeltje dat hier een tweede leven krijgt. Vianima staat voor een duurzaam concept. Zelfs de metalen rietjes zijn recycleerbaar. Vianima zet ook in op beleving met de vijver als centraal belevingspunt. Waterratten kunnen er kajaks en supboards huren, zonder reservatie (15 euro per uur/20 euro voor 2 uur).

Wat moet je zeker drinken?

Niets zo verfrissend als een mojito of een verrassende ‘amazing lemonade-mocktail.

Wat springt in het oog?

De uitnodigende strandstoelen, het bonte allegaartje van oude tafeltjes en stoelen, pal naast de vijver van het Vaubanpark die op hete zomerdagen uitnodigt om er zo in te duiken.

Ons oordeel:

De locatie schept een echte vakantiesfeer. Genieten met familie of vrienden in een historisch groen kader waar je ook nog eens kunt watersporten of bijlwerpen.

Bereikbaarheid:

Per fiets tot in het park, op wandelafstand van de Grote Markt en het station, parkeergelegenheid aan de rand.

Openingsuren:

Alle dagen van 13 tot 19 uur. Info www.vianima.be

(MVQ)